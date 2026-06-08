È possibile cumulare la pensione con il lavoro subordinato occasionale a tempo determinato: lo ha reso noto l’Inps con il messaggio 1904/2026 dell’8 giugno. In particolare, l’istituto richiama la circolare 102/2023, con la quale erano state fornite istruzioni sulla cumulabilità tra pensione e compensi percepiti per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, entro il limite di 45 giornate annue per il biennio 2023-2024.

Più nel dettaglio, l’articolo 1, comma 349, della...