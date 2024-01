Lavoro domestico: minimi retributivi e contribuzione per il 2024

Come di consueto, ad inizio anno, con due provvedimenti emanati a breve distanza l’uno dall’altro, vengono fissati i minimi retributivi e le aliquote contributive per il lavoro domestico. Per l’anno 2024, occorre fare riferimento al Verbale di Accordo dell’8.1.2024 e alla circolare INPS n. 23 del 29 gennaio 2024.

Dal verbale di riunione dell’8 gennaio 2024, che fa seguito ad un precedente incontro (segnatamente, quello del 18.12.2023), è emerso che le OO.SS. hanno richiesto di applicare alla variazione...