La Regione Veneto ha approvato il nuovo avviso pubblico “Deca – Nuovi profili per la decarbonizzazione”, finanziato nell’ambito del Programma regionale Fse+ Veneto 2021-2027, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro.
L’iniziativa nasce per accompagnare la transizione ecologica del sistema produttivo regionale attraverso la formazione di nuove figure professionali altamente qualificate nei settori della sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica e della decarbonizzazione, favorendo...