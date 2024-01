Lavoro e intelligenza emotiva

La Emotional intelligence (Intelligenza emotiva nella traduzione italiana), è ormai riconosciuta quale principale strumento di successo nell’ambiente di lavoro. Le relative implicazioni teoriche e pratiche, confermate da numerose ricerche empiriche, inducono alla rivisitazione in chiave critica di talune forme organizzative del rapporto di lavoro (in primis lo smart working o lavoro agile), forse troppo frettolosamente indicate come panacea dei problemi di produttività (e non solo) che affliggono il nostro sistema delle relazioni industriali