|
Descrizione
|
Liv.
|
D2
|
D1
|
C2
|
C1
|
a) Quota oraria P.B.N.C.M.
|
6,0379
|
6,6417
|
7,2455
|
7,8492
|
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)
|
0,6358
|
0,6994
|
0,7630
|
0,8266
|
c) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità
|
0,5561
|
0,6118
|
0,6674
|
0,7230
|
d) Quota oraria Rateo di ferie
|
0,5561
|
0,6118
|
0,6674
|
0,7230
|
e) Quota oraria Rateo di permessi
|
0,1029
|
0,1132
|
0,1234
|
0,1337
|
f) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) (1)
|
0,2332
|
0,2565
|
0,2799
|
0,3032
|
g) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’Enbic (vedi successivo punto 3)
|
0,2023
|
0,2023
|
0,2023
|
0,2023
|
h) Retribuzione onnicomprensiva oraria (nel T.I.)
|
8,3244
|
9,1366
|
9,9488
|
10,7610
|
1) Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente C.C.N.L..
|
Descrizione
|
Liv.
|
D2
|
D1
|
C2
|
C1
|
a) Quota oraria P.B.N.C.M.
|
6,2251
|
6,8476
|
7,4701
|
8,0926
|
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)
|
0,6358
|
0,6994
|
0,7630
|
0,8266
|
c) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità
|
0,5717
|
0,6289
|
0,6861
|
0,7433
|
d) Quota oraria Rateo di ferie
|
0,5717
|
0,6289
|
0,6861
|
0,7433
|
e) Quota oraria Rateo di permessi
|
0,1058
|
0,1163
|
0,1269
|
0,1375
|
f) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) (1)
|
0,2398
|
0,2637
|
0,2877
|
0,3117
|
g) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’Enbic (vedi successivo punto 3)
|
0,2023
|
0,2023
|
0,2023
|
0,2023
|
h) Retribuzione onnicomprensiva oraria (nel T.I.)
|
8,5522
|
9,3872
|
10,2222
|
11,0572
|
1) Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente C.C.N.L..
|
Descrizione
|
Liv.
|
D2
|
D1
|
C2
|
C1
|
a) Quota oraria P.B.N.C.M.
|
6,4123
|
7,0535
|
7,6947
|
8,3360
|
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)
|
0,6358
|
0,6994
|
0,7630
|
0,8266
|
c) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità
|
0,5873
|
0,6461
|
0,7048
|
0,7635
|
d) Quota oraria Rateo di ferie
|
0,5873
|
0,6461
|
0,7048
|
0,7635
|
e) Quota oraria Rateo di permessi
|
0,1086
|
0,1195
|
0,1304
|
0,1412
|
f) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) (1)
|
0,2463
|
0,2709
|
0,2956
|
0,3202
|
g) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’Enbic (vedi successivo punto 3)
|
0,2023
|
0,2023
|
0,2023
|
0,2023
|
h) Retribuzione onnicomprensiva oraria (nel T.I.)
|
8,7800
|
9,6378
|
10,4956
|
11,3534
|
1) Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente C.C.N.L..
|
Descrizione
|
Liv.
|
D2
|
D1
|
C2
|
C1
|
a) Quota oraria P.B.N.C.M.
|
6,5532
|
7,2081
|
7,8629
|
8,5227
|
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)
|
0,6358
|
0,6994
|
0,7630
|
0,8266
|
c) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità
|
0,5991
|
0,6590
|
0,7188
|
0,7791
|
d) Quota oraria Rateo di ferie
|
0,5991
|
0,6590
|
0,7188
|
0,7791
|
e) Quota oraria Rateo di permessi
|
0,1108
|
0,1219
|
0,1330
|
0,1441
|
f) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) (1)
|
0,2512
|
0,2763
|
0,3014
|
0,3267
|
g) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’Enbic (vedi successivo punto 3)
|
0,2023
|
0,2023
|
0,2023
|
0,2023
|
h) Retribuzione onnicomprensiva oraria (nel T.I.)
|
8,9516
|
9,8260
|
10,7003
|
11,5806
|
(1) Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente C.C.N.L..