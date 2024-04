Lavoro irregolare: incostituzionale l’esclusione dall’emersione per reato di piccolo spaccio

La Consulta dichiara incostituzionale il comma 10, lett. c), dell’art. 103, del DL 34/2020 nella parte in cui non esclude la condanna o il patteggiamento della pena per il reato di piccolo spaccio dalle ipotesi ostative ai procedimenti di regolarizzazione lavorativa

La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 marzo 2024, n. 43, ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata dal TAR del Piemonte relativamente all’art. 103, comma 10, lett. c), del DL n. 34/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), norma che prevedeva l’automatico rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore straniero se condannato, anche in via provvisoria, per una serie di reati, tra i quali anche quello di “piccolo spaccio” o se ne avesse patteggiato la pena...