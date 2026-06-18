Abstract Massima La figura del committente di opere e servizi ha subito nel corso del tempo una lenta e profonda evoluzione per quanto riguarda la posizione di garanzia occupata nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro. La Cassazione penale che ha affrontato una fattispecie di notevole interesse: la posizione del comproprietario di un immobile che non ha commissionato i lavori sullo stesso, durante i quali un lavoratore ha subito un incidente mortale

La tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori ancora oggi viaggia su molteplici binari normativi; infatti, se le fondamenta sono comuni – artt. 32 e 41 Cost.; art. 2087 cod. civ. – la cd. disciplina "di settore" – in particolare del cd. "Testo unico” sulla sicurezza n. 81/2008 – è tendenzialmente orientata verso la dimensione dell'impresa, tipicamente ancora quella di matrice industriale che, salvo per i lavori edili (cfr. Titolo IV del D.Lgs. 81/2008), contempla solo...

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