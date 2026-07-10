Tra luglio e settembre le imprese prevedono di assumere circa 1,5 milioni di lavoratori, 1.478.860 per l’esattezza. Quasi un milione (poco meno di 994mila) sarà nei Servizi, soprattutto nei comparti dell’alloggio, ristorazione e turismo e nei servizi alle imprese, notoriamente più dinamici nella stagione estiva. L’industria prevede 365.040 inserimenti, oltre 232mila nella manifattura e nelle public utilieties, 132.650 nelle costruzioni. Il settore primario esprime un fabbisogno di 119.880 nuovi ingressi...

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