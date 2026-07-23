L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 132/E del 2 luglio 2026, ha analizzato la posizione di un dipendente della Banca d’Italia che ha trasferito la propria residenza fiscale in Francia, in un Comune di confine, mantenendo però il rapporto di lavoro con l’Istituto e prestando servizio in modalità transfrontaliera. La fattispecie impone l’esame del corretto regime fiscale applicabile alle retribuzioni percepite: cioè se si applica l’art. 15, Convenzione contro le doppie imposizioni...

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