Il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro), sicché ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, finché queste siano chiare e non contraddittorie. Così si è pronunciata la Corte di cassazione con ordinanza 20814/2026 riferendosi a una controversia che prende le mosse dal rapporto di lavoro fra il titolare di uno studio professionale e una dipendente, formalmente assunta part time.

La lavoratrice ha sostenuto di...