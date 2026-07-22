La libera circolazione dei lavoratori rappresenta uno dei principi fondamentali dell'Unione europea e costituisce uno strumento essenziale per favorire l'occupazione e rispondere alle esigenze delle imprese. Tuttavia, il trasferimento in un altro Stato membro non garantisce necessariamente un inserimento professionale coerente con il percorso formativo e con le competenze possedute. Una recente analisi europea ha evidenziato come, una quota significativa di giovani lavoratori mobili svolga attività inferiori al proprio livello di qualificazione o estranee al settore di studi, con effetti che incidono sia sulle prospettive professionali individuali sia sull'efficienza complessiva del mercato del lavoro.