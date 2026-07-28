Il mese di agosto coincide, spesso, con il periodo di chiusura aziendale ed il contemporaneo godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti.
In riferimento a tale ricorrenza, i datori di lavoro, i responsabili del personale e gli addetti agli uffici paghe devono porre attenzione ai seguenti aspetti:
- la quantità di ferie cui ha diritto ogni singolo dipendente;
- la determinazione della retribuzione per i periodi di ferie usufruiti.
La quantità di ferie spettanti trova anzitutto un limite minimo...