La valutazione del microclima nei luoghi di lavoro è un obbligo giuridico a carico del datore di lavoro.
Nel contesto normativo delineato dal D.Lgs. 81/2008, la valutazione del microclima nei luoghi di lavoro rappresenta non soltanto una buona prassi suggerita da enti tecnici come Inail, ma un obbligo giuridico a carico del datore di lavoro. Tale obbligo, ancorato alle previsioni del Titolo VIII, concerne la valutazione di tutti i rischi di esposizione ad agenti fisici, tra cui è annoverato espressamente anche il microclima, inteso come fattore ambientale potenzialmente lesivo per la salute e la sicurezza...