Nelle organizzazioni moderne esistono figure che, pur prive di un ruolo gerarchico formalmente riconosciuto, svolgono attività continuative di coordinamento, mediazione e supporto del gruppo di lavoro. La cosiddetta leadership informale rappresenta spesso una risorsa fondamentale per il funzionamento dell'impresa, ma può generare fenomeni di sovraccarico organizzativo e stress lavoro-correlato quando le responsabilità effettivamente esercitate non trovano adeguato riconoscimento né un corrispondente supporto aziendale. Il tema assume particolare rilevanza alla luce degli obblighi di tutela della salute e sicurezza gravanti sul datore di lavoro e della crescente attenzione verso i rischi psicosociali negli ambienti di lavoro.

Le trasformazioni organizzative degli ultimi anni hanno modificato profondamente le modalità di gestione delle persone all'interno delle imprese, dove accanto alle strutture gerarchiche tradizionali, si sono progressivamente sviluppate forme di coordinamento più fluide, caratterizzate da team interdisciplinari, organizzazioni matriciali e processi decisionali distribuiti.

In tale contesto emergono frequentemente figure che, pur non rivestendo formalmente ruoli manageriali, assumono compiti di raccordo...

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