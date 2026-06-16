Durante una trattativa sindacale, anche nelle fasi più accese, il datore di lavoro mantiene il diritto di far conoscere ai dipendenti la propria posizione rispetto alle azioni promosse dalle articolazioni territoriali del sindacato. Non vi è alcun ostacolo di carattere legale e neppure alcuna ragione logica per ritenere che, nella fase più delicata dell’interlocuzione sindacale, al datore sia inibito di rivolgersi ai lavoratori per comunicare i propri intendimenti. Punto dirimente non è il mantenimento...

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