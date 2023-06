Licenziamenti, anche gli pseudo-dirigenti sono tutelati di Valeria Zeppilli

Si tratta di coloro che vengono qualificati come dirigenti solo formalmente, svolgendo, di fatto, dei compiti che non sono riconducibili alla relativa declaratoria contrattuale

L’ordinamento giuslavoristico italiano, come è noto a tutti, pone degli argini ben precisi al potere di licenziamento, stabilendo delle specifiche ipotesi che legittimano il recesso del datore di lavoro dal rapporto lavorativo e ponendo delle precise tutele in caso di mancato rispetto di quanto dalle stesse prescritto. Tali limitazioni, tuttavia, non si applicano nei confronti di tutti i lavoratori: come stabilito dall'articolo 10 della legge 604 del 1966, le norme sui licenziamenti individuali si...