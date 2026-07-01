Una sentenza del Tribunale di Udine a 180 gradi, che tocca vari punti dell'odierno diritto del lavoro: dalla violazione della procedura di cui all'art. 7 St. Lav. e la conseguente applicazione della tutela indennitaria di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 23/2015 alla comunicazione del licenziamento a mezzo whatsApp; dalla mancata sottoscrizione della lettera di licenziamento al ricovero ospedaliero non giustificato

Tribunale di Udine 5 maggio 2026

Si tratta di una sentenza che ci colpisce, poiché con una motivazione contenuta in non più di quattro cartelle lambisce almeno 6-7 punti nevralgici del moderno diritto del lavoro: verrebbe quasi da pensare che con essa si sia riscoperto la virtù della sintesi, poiché ad onta dei numerosi argomenti trattati e pur scontando qualche piccolo scoglio esegetico, il filo del discorso fila via liscio come l'olio, fino a convincerci sull'opportunità di una sua annotazione.

Occorre però, prima di procedere ...

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