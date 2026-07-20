Si chiude la vicenda processuale a seguito dell’incidente di costituzionalità che ha riformato la disciplina dell’impugnazione del licenziamento in caso di incapacità di intendere e volere del lavoratore (esonerandolo dall’impugnazione nei 60 giorni dalla ricezione, ma confermando la necessità dell’impugnazione giudiziale nel termine di 240 giorni complessivi). La sentenza 23486 del 18 luglio 2026 delle Sezioni Unite rappresenta un esempio particolarmente significativo del dialogo tra Corte di cassazione...
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