Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo e disposto la reintegrazione dei lavoratori. La società, in ottemperanza all’ordine di reintegra, ha richiamato i dipendenti e ricostituito i rapporti di lavoro. Contestualmente, però, li ha trasferiti presso la sede di Catania, dove i lavoratori non si sono mai recati, non verificandosi pertanto alcuna effettiva dell’attività lavorativa.

Successivamente i trasferimenti sono stati dichiarati illegittimi, ritenendo la mancata...