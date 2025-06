Limite alle detrazioni per redditi tra 120.000 e 240.000 euro

La domanda Il dipendente Pinco ha percepito, nel corso del 2025, un reddito complessivo pari a 150.000 euro.Ha due figli fiscalmente a carico.Nel medesimo anno ha sostenuto:• spese per interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, per un importo complessivo di 60.000 euro;• spese per istruzione non universitaria relative ai due figli, pari a 1.000 euro ciascuno (totale 2.000 euro), rientranti tra gli oneri detraibili indicati con il codice 12 nel modello 730, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. e) bis del TUIR.Considerando le limitazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi elevati, qual è l’importo effettivamente detraibile?

Nel caso in esame, il dipendente è soggetto alla limitazione prevista dall’articolo 16-ter del Tuir per entrambe le tipologie di detrazione, in quanto possiede un reddito complessivo superiore a 100.000 euro.

Con un reddito di oltre 100.000 euro e la presenza di due figli fiscalmente a carico, il tetto massimo complessivo degli oneri detraibili è fissato a 6.800 euro.

Per quanto riguarda le spese per l’istruzione non universitaria (codice onere 12 del modello 730 – art. 15, comma 1, lett. e-bis del...