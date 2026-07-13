Il decreto Primo maggio (Dl 62/2026) ha modificato la disciplina dei tirocini extracurriculari, stabilendo un limite di durata pari a 12 mesi per i gruppi civilistici di imprese. In altre parole, al raggiungimento dei 12 mesi concorrerà la somma di tutti i periodi di tirocinio extracurricolare trascorsi dallo stesso tirocinante in tutti gli enti ospitanti appartenenti al medesimo gruppo di aziende. Per i datori di lavoro non appartenenti a nessun gruppo, la durata massima resta fissata in 12 mesi...
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