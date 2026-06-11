Nel calcolo del livello retributivo medio devono essere inclusi anche i superminimi individuali oppure alcuni di essi possono essere esclusi?
Uno dei temi più delicati posti dal decreto legislativo n. 96/2026 di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970 riguarda la corretta individuazione del "livello retributivo medio" che le aziende devono utilizzare sia nell'ambito del diritto di informazione individuale previsto dall'articolo 7 sia ai fini della predisposizione delle informazioni aggregate destinate alla misurazione del divario retributivo di genere.
La questione può essere sintetizzata in una domanda apparentemente semplice: nel calcolo...