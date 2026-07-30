La logistica non è più una funzione meramente accessoria alla produzione o alla distribuzione. È una vera infrastruttura economica, nella quale il valore viene generato attraverso il coordinamento di merci, informazioni digitali, tempi di consegna, tecnologie e lavoro distribuito tra una pluralità di imprese. È questa la premessa da cui muove il documento di osservazioni e proposte approvato dall’Assemblea del Cnel il 23 luglio 2026, dedicato ai modelli di business, alle dinamiche contrattuali e ...

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