La Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali torna a pronunciarsi sul rapporto tra conflitto collettivo e logistica, applicando in concreto l’orientamento espresso lo scorso marzo sull’assoggettamento alla legge 146/1990 delle attività logistiche funzionali all’approvvigionamento di beni essenziali.

Con la delibera 26/201, adottata nella seduta del 6 luglio 2026, l’Autorità ha valutato negativamente il comportamento delle Segreterie nazionale e provinciali di Pavia e Piacenza...