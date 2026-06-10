Il comparto della logistica e del trasporto merci si trova in una fase cruciale. Il suo sviluppo è strategico per la competitività industriale, soprattutto quella europea, le cui catene del valore sono frenate dalle frammentazioni normative. Tuttavia il contesto attuale è complesso e sfidante al tempo stesso, caratterizzato com’è dalle guerre, dal reshoring americano, dall’espansione cinese e dal peso crescente dell’India. In questo quadro, la logistica deve scegliere se subire i cambiamenti globali o contribuire a orientarli.

Le seconda edizione del Logistics Day, che si svolgerà il 25 giugno, sarà l’occasione per mettere a confronto istituzioni e operatori del settore per discutere e sviluppare strategie innovative. Saranno approfonditi temi quali il ruolo dell’Italia nello sviluppo della logistica globale, il ruolo delle infrastrutture strategiche e dell’intermodalità ai fini della competitività, l’integrazione tra intelligenza artificiale, automazione e competenze umane per incrementare l’efficienza operativa, la politica europea sui trasporti, il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro nell’ambito delle trasformazioni del settore.

Il Logistics day si svolgerà dalle 9.30 alle 13.00 al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci a Milano il 25 giugno, ma si potrà partecipare sia in presenza che online. Informazioni e iscrizioni disponibili qui