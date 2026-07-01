Luglio rappresenta tradizionalmente uno dei mesi più impegnativi per professionisti, imprese e contribuenti; il calendario fiscale concentra, infatti, una pluralità di adempimenti che coinvolgono sia i versamenti periodici, sia gli obblighi collegati alle dichiarazioni fiscali annuali.

Accanto agli ordinari appuntamenti del 16 luglio relativi ad Iva, ritenute e contributi previdenziali, assumono particolare rilevanza il differimento al 30 luglio dei versamenti derivanti dai modelli dichiarativi e ...