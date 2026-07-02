A maggio il tasso di disoccupazione scende al minimo storico del 5% (-0,1% su aprile e -1,5% su maggio 2025), allo stesso tempo però diminuisce la partecipazione al mercato del lavoro perché il tasso di inattività schizza al 33,6% (+0,2% su aprile e +0,6 su maggio 2025).

Nelle rilevazioni dell’Istat, su base mensile a maggio il tasso di occupazione scende al 63% (-0,1 punti su aprile) con un calo di 22mila occupati, anche le persone in cerca di lavoro scendono di 22mila unità, mentre si contano 59mila...