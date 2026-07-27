I magistrati onorari confermati in servizio e che hanno optato per l’esclusività della loro funzione sono iscritti dal punto di vista previdenziale, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e i relativi compensi sono cumulabili con la pensione mentre i non confermati percepiscono un’indennità non considerata reddito e come tale non rilevante ai fini della disciplina del cumulo con la pensione.

Così si è espresso l’Inps con la circolare 79 del 24 luglio 2026 che prende in esame il regime del cumulo...