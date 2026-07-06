Da oggi è più semplice, per i lavoratori che hanno diritto al pagamento diretto dell’indennità di malattia da parte dell’Inps, richiedere l’erogazione della prestazione.
L’Inps annuncia infatti, con il messaggio 2207 del 1° luglio 2026, il rilascio di un nuovo servizio telematico che semplifica le comunicazioni e il trasferimento dei dati relativi agli eventi di malattia.
Con il successivo messaggio 2234 del 2 luglio 2026 l’Istituto presenta agli operatori le nuove funzionalità fornendo le istruzioni...