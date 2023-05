Malattie da amianto, a pagare non è sempre l’azienda di Francesco Favi









Per imputare un caso di malattia professionale asbesto-correlata a un datore di lavoro l'Inail deve acquisire le informazioni sul rischio presso tutti i datori in dipendenza dei quali il lavoratore sia stato presumibilmente esposto ad amianto. A quel punto l'Istituto imputerà il caso di malattia alla posizione assicurativa del datore presso il quale è da ritenersi che essa sia insorta. Se l'Inail non può giungere a una conclusione certa, il caso di malattia professionale e i relativi oneri economici...