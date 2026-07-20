Il management italiano si sta rinnovando. Dall’uso efficace dell’intelligenza artificiale alla protezione dalle minacce esterne, dalla trasformazione dei processi alla valorizzazione delle persone, il contributo manageriale alla creazione di valore passa sempre più dall’uso (ottimale) dei dati. È questo il messaggio, nuovo, che arriva dalla graduatoria del primo Avviso 2026 di Fondirigenti (Avviso 1/2026), in corso di pubblicazione, che ha visto l’approvazione di circa 1.400 piani formativi, pari...

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