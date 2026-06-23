La misura “Le Marche per i giovani imprenditori: Start&Innova giovani” si inserisce nel PR Marche FSE+ 2021/2027, Asse 1 Occupazione, OS 4.a (9), Campo di intervento 137, con l’obiettivo di sostenere la creazione di imprese innovative da parte di giovani disoccupati. L’intervento dà attuazione alla DGR 611/2026 ed è rivolto in particolare a giovani laureati e diplomati Its Academy under 36, residenti o domiciliati nella Regione Marche, nonché a cittadini iscritti all’Aire.
Per il finanziamento...