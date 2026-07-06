Marittimi, il nuovo quadro fiscale impone una mappatura preventiva della posizione del lavoratore e della nave. Con l’introduzione dell’articolo 2-bis nella legge di conversione del decreto fiscale (Dl 38/2026), si è completata l’equiparazione alle navi iscritte nel Registro internazionale delle navi Ue/See annotate nell’elenco presso il ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit) ex articolo 6-ter del Dl 457/1997. La disposizione consente infatti la piena operatività, a prescindere dalla durata...

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