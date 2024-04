Massimale contributivo, dal 10 aprile al via il prospetto informativo Prisma

[2] Vedasi paragrafo 10.3 e paragrafo 11.3 della circolare INPS 25 gennaio 2024 n. 21, per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all’eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

[5] Si tratta, ai sensi dell’art. 1 del decreto citato, dei “soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi”.

[6] ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

[9] L’INPS rammenta, al riguardo, che i regolamenti di alcune Casse professionali, come ad esempio quello della Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC), contengono alcune disposizioni che prevedono che l’iscritto possa chiedere la restituzione della contribuzione versata e, successivamente, ripristinare il periodo pregresso di anzianità (cfr. l’art. 13 del Regolamento Unitario CNPADC aggiornato al 5 aprile 2023). In tali fattispecie, che determinano la collocazione della contribuzione nel periodo originario, si considera disapplicabile il massimale contributivo a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di ripristino, nei casi in cui lo stesso ripristino abbia a oggetto periodi antecedenti al 1° gennaio 1996.