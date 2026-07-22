Riforma dei commercialisti, l’ambito giuslavoristico rientra tra le attività tipiche della professione e i principi previsti dalla legge sull’equo compenso si applicano a tutti i clienti.
Sono queste le novità più rilevanti degli emendamenti che la Commissione giustizia alla Camera ha approvato negli ultimi giorni. In particolare l’emendamento 2.3 stabilisce che fra gli ambiti che caratterizzano tipicamente la professione rientri anche quello giuslavoristico. Un risultato importante per il presidente...