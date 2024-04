Maxi premio del 30% per le assunzioni di persone fragili

La deduzione del 120% per gli assunti a tempo indeterminato nel 2024 è vicina a trovare la regolamentazione. La conferma arriva dal viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che si sbilancia: «Le regole potrebbero arrivare entro questa settimana. La disciplina, per cui si sono confrontati sia il dipartimento delle Politiche fiscali sia l’agenzia delle Entrate, è in fase di concerto con il ministero del Lavoro».

L’agevolazione è prevista dall’articolo 4 del Dlgs 216/2023, il decreto che ha inaugurato...