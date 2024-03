Maxi-sanzione per lavoro nero ridotta al minimo con la diffida

Il decreto per l’attuazione del Pnrr ha aumentato del 30% le sanzioni per lavoro nero (articolo 29, comma 3, del Dl 19/2024, in vigore dal 2 marzo e ora all’esame della Camera per la conversione in legge).

Gli importi, graduati per fasce,sono dunque fissati come segue:

da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, se impiegato senza la preventiva comunicazione di assunzione sino a 30 giorni di effettivo lavoro;

da 3.900 a 23.400 euro, se il lavoratore...