Adempimento

Ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria dalle 12:00 alle 15:00, viene riconosciuto un Ticket del valore di 5,84 euro, da fruirsi nel corso del previsto intervallo, per ogni giorno di effettivo servizio. Il valore del suindicato Ticket è incrementato a decorrere dal mese di settembre 2025 fino a 6,30 euro, a decorrere da settembre 2026 fino a 6,70 euro e, a decorrere da settembre 2027 fino a 7,10 euro.

Un Ticket di importo pari a quello previsto al precedente comma viene riconosciuto ai lavoratori in servizio nei Centri con turnazione h 24 per i quali un apposito accordo sindacale abbia previsto il riconoscimento del sistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l’orario di lavoro del dipendente ricomprenda le fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti.

Un ticket di medesimo importo è inoltre riconosciuto ai lavoratori con un intervallo di 15 minuti nei casi previsti dall’accordo del 27.7.2010 sulla riorganizzazione dei Servizi Postali.

Nei confronti dei dipendenti la cui prestazione lavorativa non è riconducibile alla tipologia sopra definita, viene riconosciuto un Ticket del valore di 4,34 euro. Il valore del suindicato Ticket è incrementato a decorrere dal mese di settembre 2025 fino a 4,80 euro, a decorrere da settembre 2026 fino a 5,20 euro e a decorrere da settembre 2027 fino a 5,60 euro.