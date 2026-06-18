In data 17 giugno 2026 Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, in attuazione di quanto previsto dall’Ipotesi di rinnovo del 4 giugno 2026 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità, e alla luce del valore dell’Indice Ipca comunicato dall’Istat il 15 giugno 2026, hanno provveduto a rilasciare un nuovo verbale di accordo, calcolando l’adeguamento del valore dei minimi e delle indennità in vigore al 31 maggio 2026.

L’indice Ipca...