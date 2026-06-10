Nella busta paga di giugno, detassazione delle tranches di aumenti retributivi del 2025 e di giugno 2026

Con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo del 4 giugno 2026, Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno definito il rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti delle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe e dell'installazione di impianti.

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2028.

L'intesa interviene su numerosi istituti contrattuali, come il potenziamento degli strumenti di Welfare contrattuale e delle tutele...