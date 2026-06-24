Gli effetti in busta paga della definizione da parte di Federmeccanica- Assistal della quota di Ipca degli incrementi retributivi 2026 e delle indennità di trasferta e di reperibilità per i lavoratori dell'industria metalmeccanica nonchè del recepimento del dato IPCA 2025 da parte di Unionmeccanica Confapi nel nuovo accordo Metalmeccanica Piccola Industria
Con i Verbali sottoscritti il 16 giugno 2026 da Federmeccanica-Assistal ed il 17 giugno 2026 da Unionmeccanica Confapi trovano concreta applicazione le clausole economiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali del 22 novembre 2025 e del 4 giugno 2026 che collegano l'evoluzione ed il consolidamento dei minimi retributivi e delle indennità all'andamento dell'IPCA, al netto degli energetici importati.
Entrambi gli accordi collettivi, pur muovendo da una comune finalità di tutela del potere d'acquisto...