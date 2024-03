Milleproroghe: contratti a termine stipulabili per esigenze organizzative fino al 31 dicembre 2024

Prorogata al 31 dicembre 2024 la stipulazione di contratti a termine per esigenze organizzative individuate dalle parti



Il Decreto-legge n. 215 del 2023 (“Decreto Milleproroghe”) in sede di conversione posticipa al 31 dicembre 2024 la possibilità per i datori di lavoro e i rispettivi lavoratori di stipulare contratti di lavoro di durata superiore a 12 mesi e fino ad un complessivo massimo di 24 mesi, apponendo, per iscritto, ai contratti stessi l’indicazione di una (specifica) esigenza di natura tecnica, organizzativa o produttiva, qualora la contrattazione (nazionale o decentrata) nulla preveda in merito.

Ricordiamo...