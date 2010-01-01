Adempimento

A far data dall’1.7.2026 saranno corrisposti i seguenti aumenti retributivi

Liv. Importi (Euro) Quadri 125,11 I 114,26 II 99,36 III 83,65 IV 72,18 V 66,33 VI 59,09 VII 52,29

Pertanto, a far data dall’1.7.2026, la Retribuzione Conglobata Nazionale sarà la seguente:

Liv. Importi (Euro) Quadri 3.115,00 € I 2.622,36 II 2.337,62 III 2.070,76 IV 1.859,05 V 1.727,87 VI 1.601,82 VII 1.449,45

Gli importi così come sopra determinati, saranno validi e di conseguenza applicati per tutta la vigenza del presente Contratto.

In caso di aumenti tabellari, eventuali aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini, ai risultati e al rendimento del lavoratore.

Non possono invece essere assorbiti negli aumenti tabellari, gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la sottoscrizione del presente Contratto.

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure nel caso in cui l’eventuale assorbimento sia stato espressamente stabilito all’atto della concessione.