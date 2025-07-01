01 luglioCHIMICI FARMACEUTICI (INDUSTRIA)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 15-04-2025 ACCR del 15-04-2025
Adempimento
Settore Chimico e Chimico-farmaceutico
Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze

Cat. PO

Previgente

1.7.2025

1.12.2025

1.7.2026

1.7.2027

1.6.2028

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

Min.

IPO

A1

2.520,52

547,96

2.627,52

590,96

2.648,52

599,96

2.711,52

626,96

2.774,52

653,96

2.793,52

659,96

A2

2.520,52

313,07

2.627,52

340,07

2.648,52

345,07

2.711,52

360,07

2.774,52

375,07

2.793,52

379,07

A3

2.520,52

250,70

2.627,52

274,70

2.648,52

278,70

2.711,52

291,70

2.774,52

304,70

2.793,52

308,70

B1

2.325,22

308,76

2.425,22

332,76

2.444,22

337,76

2.504,22

350,76

2.564,22

362,76

2.581,22

367,76

B2

2.325,22

215,39

2.425,22

232,39

2.444,22

236,39

2.504,22

245,39

2.564,22

254,39

2.581,22

257,39

C1

2.072,25

328,40

2.153,25

357,40

2.169,25

363,40

2.217,25

380,40

2.265,25

397,40

2.278,25

402,40

C2

2.072,25

241,61

2.153,25

263,61

2.169,25

268,61

2.217,25

281,61

2.265,25

294,61

2.278,25

298,61

D1

1.917,03

322,23

1.993,03

347,23

2.008,03

352,23

2.053,03

367,23

2.098,03

382,23

2.111,03

385,23

D2

1.917,03

223,74

1.993,03

242,74

2.008,03

246,74

2.053,03

258,74

2.098,03

270,74

2.111,03

273,74

D3

1.917,03

169,73

1.993,03

185,73

2.008,03

188,73

2.053,03

197,73

2.098,03

205,73

2.111,03

207,73

E1

1.732,87

252,41

1.801,87

269,41

1.815,87

272,41

1.856,87

282,41

1.897,87

292,41

1.909,87

294,41

E2

1.732,87

154,27

1.801,87

164,27

1.815,87

165,27

1.856,87

169,27

1.897,87

173,27

1.909,87

175,27

E3

1.732,87

89,42

1.801,87

95,42

1.815,87

95,42

1.856,87

97,42

1.897,87

99,42

1.909,87

100,42

E4

1.732,87

44,17

1.801,87

47,17

1.815,87

47,17

1.856,87

48,17

1.897,87

49,17

1.909,87

49,17

F

1.698,46

0,00

1.767,46

0,00

1.781,46

0,00

1.821,46

0,00

1.861,46

0,00

1.873,46

0,00

Settore Lubrificanti e GPL
Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) mensile alle diverse scadenze

Liv.

Previgente

1.7.2025

1.12.2025

1.7.2026

1.7.2027

1.6.2028

Q1

3.369,00

3.528,00

3.559,00

3,652,00

3.745,00

3.772,00

Q2

3.052,00

3.192,00

3.220,00

3.302,00

3.384,00

3.408,00

A

2.914,00

3.044,00

3.070,00

3.146,00

3.222,00

3.244,00

B

2.699,00

2.819,00

2.842,00

2.912,00

2.982,00

3.003,00

C

2.457,00

2.565,00

2.586,00

2.649,00

2.712,00

2.731,00

D

2.304,00

2.405,00

2.425,00

2.485,00

2.545,00

2.562,00

E

2.129,00

2.218,00

2,237,00

2.289,00

2.341,00

2.356,00

F

1.980,00

2.060,00

2.076,00

2.123,00

2.169,00

2.183,00

G

1.939,00

2.017,00

2.032,00

2.078,00

2.124,00

2.137,00

H

1.830,00

1.904,00

1.919,00

1.964,00

2.008,00

2.021,00

I

1.679,00

1.746,00

1.759,00

1.799,00

1.839,00

1.851,00

 Settore Fibre
Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) mensile alle diverse scadenze

Cat. PO

Previgente

 

1.7.2025

 

1.12.2025

 

1.7.2026

 

1.7.2027

 

1.6.2028

 

 

Min.

Ipo

Min.

Ipo

Min.

Ipo

Min.

Ipo

Min.

Ipo

Min.

Ipo

A1

2.510,52

511,96

2.616,52

552,96

2.638,52

560,96

2.700,52

584,96

2.762,52

608,96

2.780,52

615,96

A2

2.510,52

239,07

2.616,52

257,07

2.638,52

260,07

2.700,52

271,07

2.762,52

282,07

2.780,52

285,07

A3

2.510,52

161,70

2.616,52

173,70

2.638,52

175,70

2.700,52

182,70

2.762,52

189,70

2.780,52

191,70

B1

2.274,22

301,76

2.367,22

325,76

2.386,22

330,76

2.441,22

344,76

2.496,22

358,76

2.512,22

362,76

B2

2.274,22

149,39

2.367,22

159,39

2.386,22

161,39

2.441,22

165,39

2.496,22

169,39

2.512,22

171,39

C1

2.062,25

260,40

2.143,25

279,40

2.159,25

283,40

2.206,25

295,40

2.253,25

307,40

2.267,25

310,40

C2

2.062,25

190,61

2.143,25

206,61

2.159,25

209,61

2.206,25

218,61

2.253,25

227,61

2.267,25

229,61

D1

1.871,03

314,23

1.942,03

339,23

1.956,03

344,23

1.998,03

358,23

2.039,03

372,23

2.051,03

376,23

D2

1.871,03

170,74

1.942,03

183,74

1.956,03

185,74

1.998,03

193,74

2.039,03

201,74

2.051,03

203,74

D3

1.871,03

129,73

1.942,03

141,73

1.956,03

143,73

1.998,03

150,73

2.039,03

157,73

2.051,03

159,73

E1

1.709,87

231,41

1.777,87

245,41

1.790,87

248,41

1.830,87

256,41

1.870,87

264,41

1.882,87

266,41

E2

1.709,87

104,27

1.777,87

106,27

1.790,87

106,27

1.830,87

108,27

1.870,87

110,27

1.882,87

111,27

E3

1.709,87

60,42

1.777,87

62,42

1.790,87

62,42

1.830,87

63,42

1.870,87

63,42

1.882,87

63,42

E4

1.709,87

26,17

1.777,87

27,17

1.790,87

27,17

1.830,87

27,17

1.870,87

27,17

1.882,87

27,17

F

1.673,46

0,00

1.740,46

0,00

1.753,46

0,00

1.793,46

0,00

1.832,46

0,00

1.844,46

0,00

 Settore Abrasivi
Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) mensile alle diverse scadenze

Cat. PO

Previgente

 

1.7.2025

 

1.12.2025

 

1.7.2026

 

1.7.2027

 

1.6.2028

 

 

Min.

Ipo

Min.

Ipo

Min.

Ipo

Min.

Ipo

Min.

Ipo

Min.

Ipo

A1

2,441,51

352,47

2.553,51

382,47

2.575,51

387,47

2.641,51

405,47

2.707,51

423,47

2.726,51

428,47

B1

2.183,38

317,04

2.272,38

342,04

2.289,38

347,04

2.341,38

361,04

2.393,38

375,04

2.408,38

379,04

B2

2.183,38

155,05

2.272,38

169,05

2.289,38

172,05

2.341,38

180,05

2.393,38

188,05

2.408,38

191,05

C1

1.908,05

259,50

1.982,05

281,50

1.997,05

285,50

2.041,05

298,50

2.085,05

310,50

2.098,05

314,50

C2

1.908,05

204,46

1.982,05

223,46

1.997,05

226,46

2.041,05

237,46

2.085,05

247,46

2.098,05

250,46

C3

1.908,05

148,92

1.982,05

164,92

1.997,05

167,92

2.041,05

176,92

2.085,05

185,92

2.098,05

187,92

D1

1.711,44

297,06

1.777,44

320,06

1.790,44

324,06

1.828,44

338,06

1.866,44

352,06

1.877,44

356,06

D2

1.711,44

161,03

1.777,44

174,03

1.790,44

177,03

1.828,44

186,03

1.866,44

194,03

1.877,44

197,03

D3

1.711,44

119,15

1.777,44

130,15

1.790,44

132,15

1.828,44

139,15

1.866,44

146,15

1.877,44

148,15

E1

1.620,79

155,42

1.684,79

167,42

1.697,79

169,42

1.735,79

175,42

1.773,79

181,42

1.784,79

183,42

E2

1.620,79

58,47

1.684,79

61,47

1.697,79

61,47

1.735,79

63,47

1.773,79

65,47

1.784,79

66,47

E3

1.620,79

19,33

1.684,79

20,33

1.697,79

20,33

1.735,79

21,33

1.773,79

21,33

1.784,79

21,33

F

1.597,78

0,00

1.661,78

0,00

1.674,78

0,00

1.712,78

0,00

1.750,78

0,00

1.761,78

0,00

 
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ