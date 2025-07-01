|
Cat. PO
|
Previgente
|
1.7.2025
|
1.12.2025
|
1.7.2026
|
1.7.2027
|
1.6.2028
|
Min.
|
IPO
|
Min.
|
IPO
|
Min.
|
IPO
|
Min.
|
IPO
|
Min.
|
IPO
|
Min.
|
IPO
|
A1
|
2.520,52
|
547,96
|
2.627,52
|
590,96
|
2.648,52
|
599,96
|
2.711,52
|
626,96
|
2.774,52
|
653,96
|
2.793,52
|
659,96
|
A2
|
2.520,52
|
313,07
|
2.627,52
|
340,07
|
2.648,52
|
345,07
|
2.711,52
|
360,07
|
2.774,52
|
375,07
|
2.793,52
|
379,07
|
A3
|
2.520,52
|
250,70
|
2.627,52
|
274,70
|
2.648,52
|
278,70
|
2.711,52
|
291,70
|
2.774,52
|
304,70
|
2.793,52
|
308,70
|
B1
|
2.325,22
|
308,76
|
2.425,22
|
332,76
|
2.444,22
|
337,76
|
2.504,22
|
350,76
|
2.564,22
|
362,76
|
2.581,22
|
367,76
|
B2
|
2.325,22
|
215,39
|
2.425,22
|
232,39
|
2.444,22
|
236,39
|
2.504,22
|
245,39
|
2.564,22
|
254,39
|
2.581,22
|
257,39
|
C1
|
2.072,25
|
328,40
|
2.153,25
|
357,40
|
2.169,25
|
363,40
|
2.217,25
|
380,40
|
2.265,25
|
397,40
|
2.278,25
|
402,40
|
C2
|
2.072,25
|
241,61
|
2.153,25
|
263,61
|
2.169,25
|
268,61
|
2.217,25
|
281,61
|
2.265,25
|
294,61
|
2.278,25
|
298,61
|
D1
|
1.917,03
|
322,23
|
1.993,03
|
347,23
|
2.008,03
|
352,23
|
2.053,03
|
367,23
|
2.098,03
|
382,23
|
2.111,03
|
385,23
|
D2
|
1.917,03
|
223,74
|
1.993,03
|
242,74
|
2.008,03
|
246,74
|
2.053,03
|
258,74
|
2.098,03
|
270,74
|
2.111,03
|
273,74
|
D3
|
1.917,03
|
169,73
|
1.993,03
|
185,73
|
2.008,03
|
188,73
|
2.053,03
|
197,73
|
2.098,03
|
205,73
|
2.111,03
|
207,73
|
E1
|
1.732,87
|
252,41
|
1.801,87
|
269,41
|
1.815,87
|
272,41
|
1.856,87
|
282,41
|
1.897,87
|
292,41
|
1.909,87
|
294,41
|
E2
|
1.732,87
|
154,27
|
1.801,87
|
164,27
|
1.815,87
|
165,27
|
1.856,87
|
169,27
|
1.897,87
|
173,27
|
1.909,87
|
175,27
|
E3
|
1.732,87
|
89,42
|
1.801,87
|
95,42
|
1.815,87
|
95,42
|
1.856,87
|
97,42
|
1.897,87
|
99,42
|
1.909,87
|
100,42
|
E4
|
1.732,87
|
44,17
|
1.801,87
|
47,17
|
1.815,87
|
47,17
|
1.856,87
|
48,17
|
1.897,87
|
49,17
|
1.909,87
|
49,17
|
F
|
1.698,46
|
0,00
|
1.767,46
|
0,00
|
1.781,46
|
0,00
|
1.821,46
|
0,00
|
1.861,46
|
0,00
|
1.873,46
|
0,00
|
Liv.
|
Previgente
|
1.7.2025
|
1.12.2025
|
1.7.2026
|
1.7.2027
|
1.6.2028
|
Q1
|
3.369,00
|
3.528,00
|
3.559,00
|
3,652,00
|
3.745,00
|
3.772,00
|
Q2
|
3.052,00
|
3.192,00
|
3.220,00
|
3.302,00
|
3.384,00
|
3.408,00
|
A
|
2.914,00
|
3.044,00
|
3.070,00
|
3.146,00
|
3.222,00
|
3.244,00
|
B
|
2.699,00
|
2.819,00
|
2.842,00
|
2.912,00
|
2.982,00
|
3.003,00
|
C
|
2.457,00
|
2.565,00
|
2.586,00
|
2.649,00
|
2.712,00
|
2.731,00
|
D
|
2.304,00
|
2.405,00
|
2.425,00
|
2.485,00
|
2.545,00
|
2.562,00
|
E
|
2.129,00
|
2.218,00
|
2,237,00
|
2.289,00
|
2.341,00
|
2.356,00
|
F
|
1.980,00
|
2.060,00
|
2.076,00
|
2.123,00
|
2.169,00
|
2.183,00
|
G
|
1.939,00
|
2.017,00
|
2.032,00
|
2.078,00
|
2.124,00
|
2.137,00
|
H
|
1.830,00
|
1.904,00
|
1.919,00
|
1.964,00
|
2.008,00
|
2.021,00
|
I
|
1.679,00
|
1.746,00
|
1.759,00
|
1.799,00
|
1.839,00
|
1.851,00
|
Cat. PO
|
Previgente
|
|
1.7.2025
|
|
1.12.2025
|
|
1.7.2026
|
|
1.7.2027
|
|
1.6.2028
|
|
|
Min.
|
Ipo
|
Min.
|
Ipo
|
Min.
|
Ipo
|
Min.
|
Ipo
|
Min.
|
Ipo
|
Min.
|
Ipo
|
A1
|
2.510,52
|
511,96
|
2.616,52
|
552,96
|
2.638,52
|
560,96
|
2.700,52
|
584,96
|
2.762,52
|
608,96
|
2.780,52
|
615,96
|
A2
|
2.510,52
|
239,07
|
2.616,52
|
257,07
|
2.638,52
|
260,07
|
2.700,52
|
271,07
|
2.762,52
|
282,07
|
2.780,52
|
285,07
|
A3
|
2.510,52
|
161,70
|
2.616,52
|
173,70
|
2.638,52
|
175,70
|
2.700,52
|
182,70
|
2.762,52
|
189,70
|
2.780,52
|
191,70
|
B1
|
2.274,22
|
301,76
|
2.367,22
|
325,76
|
2.386,22
|
330,76
|
2.441,22
|
344,76
|
2.496,22
|
358,76
|
2.512,22
|
362,76
|
B2
|
2.274,22
|
149,39
|
2.367,22
|
159,39
|
2.386,22
|
161,39
|
2.441,22
|
165,39
|
2.496,22
|
169,39
|
2.512,22
|
171,39
|
C1
|
2.062,25
|
260,40
|
2.143,25
|
279,40
|
2.159,25
|
283,40
|
2.206,25
|
295,40
|
2.253,25
|
307,40
|
2.267,25
|
310,40
|
C2
|
2.062,25
|
190,61
|
2.143,25
|
206,61
|
2.159,25
|
209,61
|
2.206,25
|
218,61
|
2.253,25
|
227,61
|
2.267,25
|
229,61
|
D1
|
1.871,03
|
314,23
|
1.942,03
|
339,23
|
1.956,03
|
344,23
|
1.998,03
|
358,23
|
2.039,03
|
372,23
|
2.051,03
|
376,23
|
D2
|
1.871,03
|
170,74
|
1.942,03
|
183,74
|
1.956,03
|
185,74
|
1.998,03
|
193,74
|
2.039,03
|
201,74
|
2.051,03
|
203,74
|
D3
|
1.871,03
|
129,73
|
1.942,03
|
141,73
|
1.956,03
|
143,73
|
1.998,03
|
150,73
|
2.039,03
|
157,73
|
2.051,03
|
159,73
|
E1
|
1.709,87
|
231,41
|
1.777,87
|
245,41
|
1.790,87
|
248,41
|
1.830,87
|
256,41
|
1.870,87
|
264,41
|
1.882,87
|
266,41
|
E2
|
1.709,87
|
104,27
|
1.777,87
|
106,27
|
1.790,87
|
106,27
|
1.830,87
|
108,27
|
1.870,87
|
110,27
|
1.882,87
|
111,27
|
E3
|
1.709,87
|
60,42
|
1.777,87
|
62,42
|
1.790,87
|
62,42
|
1.830,87
|
63,42
|
1.870,87
|
63,42
|
1.882,87
|
63,42
|
E4
|
1.709,87
|
26,17
|
1.777,87
|
27,17
|
1.790,87
|
27,17
|
1.830,87
|
27,17
|
1.870,87
|
27,17
|
1.882,87
|
27,17
|
F
|
1.673,46
|
0,00
|
1.740,46
|
0,00
|
1.753,46
|
0,00
|
1.793,46
|
0,00
|
1.832,46
|
0,00
|
1.844,46
|
0,00
|
Cat. PO
|
Previgente
|
|
1.7.2025
|
|
1.12.2025
|
|
1.7.2026
|
|
1.7.2027
|
|
1.6.2028
|
|
|
Min.
|
Ipo
|
Min.
|
Ipo
|
Min.
|
Ipo
|
Min.
|
Ipo
|
Min.
|
Ipo
|
Min.
|
Ipo
|
A1
|
2,441,51
|
352,47
|
2.553,51
|
382,47
|
2.575,51
|
387,47
|
2.641,51
|
405,47
|
2.707,51
|
423,47
|
2.726,51
|
428,47
|
B1
|
2.183,38
|
317,04
|
2.272,38
|
342,04
|
2.289,38
|
347,04
|
2.341,38
|
361,04
|
2.393,38
|
375,04
|
2.408,38
|
379,04
|
B2
|
2.183,38
|
155,05
|
2.272,38
|
169,05
|
2.289,38
|
172,05
|
2.341,38
|
180,05
|
2.393,38
|
188,05
|
2.408,38
|
191,05
|
C1
|
1.908,05
|
259,50
|
1.982,05
|
281,50
|
1.997,05
|
285,50
|
2.041,05
|
298,50
|
2.085,05
|
310,50
|
2.098,05
|
314,50
|
C2
|
1.908,05
|
204,46
|
1.982,05
|
223,46
|
1.997,05
|
226,46
|
2.041,05
|
237,46
|
2.085,05
|
247,46
|
2.098,05
|
250,46
|
C3
|
1.908,05
|
148,92
|
1.982,05
|
164,92
|
1.997,05
|
167,92
|
2.041,05
|
176,92
|
2.085,05
|
185,92
|
2.098,05
|
187,92
|
D1
|
1.711,44
|
297,06
|
1.777,44
|
320,06
|
1.790,44
|
324,06
|
1.828,44
|
338,06
|
1.866,44
|
352,06
|
1.877,44
|
356,06
|
D2
|
1.711,44
|
161,03
|
1.777,44
|
174,03
|
1.790,44
|
177,03
|
1.828,44
|
186,03
|
1.866,44
|
194,03
|
1.877,44
|
197,03
|
D3
|
1.711,44
|
119,15
|
1.777,44
|
130,15
|
1.790,44
|
132,15
|
1.828,44
|
139,15
|
1.866,44
|
146,15
|
1.877,44
|
148,15
|
E1
|
1.620,79
|
155,42
|
1.684,79
|
167,42
|
1.697,79
|
169,42
|
1.735,79
|
175,42
|
1.773,79
|
181,42
|
1.784,79
|
183,42
|
E2
|
1.620,79
|
58,47
|
1.684,79
|
61,47
|
1.697,79
|
61,47
|
1.735,79
|
63,47
|
1.773,79
|
65,47
|
1.784,79
|
66,47
|
E3
|
1.620,79
|
19,33
|
1.684,79
|
20,33
|
1.697,79
|
20,33
|
1.735,79
|
21,33
|
1.773,79
|
21,33
|
1.784,79
|
21,33
|
F
|
1.597,78
|
0,00
|
1.661,78
|
0,00
|
1.674,78
|
0,00
|
1.712,78
|
0,00
|
1.750,78
|
0,00
|
1.761,78
|
0,00