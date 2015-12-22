|
Qualificati
|
Par.
|
Aumento all’1.7.2025
|
Retribuzione all’1.7.2025
|
Aumento all’1.7.2026
|
Retribuzione all’1.7.2026
|
Quadri
|
139,5627
|
41,87
|
2.041,62
|
41,87
|
2.083,49
|
I
|
132,956042
|
39,89
|
1.949,15
|
39,89
|
1.989,04
|
II
|
120,996569
|
36,30
|
1.770,74
|
36,30
|
1.807,04
|
III
|
109,064741
|
32,72
|
1.603,71
|
32,72
|
1.636,42
|
IV
|
100
|
30,00
|
1.476,82
|
30,00
|
1.506,82
|
V
|
94,2365549
|
38,27
|
1.385,15
|
38,27
|
1.413,42
|
VI
|
88,8796735
|
26,66
|
1.310,16
|
26,76
|
1.336,82
|
1/3 mensilità su mese
|
Retribuzione all’1.11.2026
|
Retribuzione all’1.11.2028
|
Retribuzione all’1.11.2029
|
53,62
|
2.173,11
|
2.190,72
|
2.244,34
|
51,08
|
2.040,11
|
2.091,19
|
2.142,27
|
46,48
|
1.853,52
|
1.900,00
|
1.946,49
|
41,90
|
1.678,32
|
1.720,22
|
1.762,12
|
38,42
|
1.545,24
|
1.583,65
|
1.622,07
|
36,20
|
1.449,62
|
1.485,82
|
1.522,03
|
34,14
|
1.370,96
|
1.405,11
|
1.439,25