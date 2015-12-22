01 luglioPALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
CCNL del 12-01-2024 - Tabelle
Adempimento

Qualificati

Par.

Aumento all’1.7.2025

Retribuzione all’1.7.2025

Aumento all’1.7.2026

Retribuzione all’1.7.2026

Quadri

139,5627

41,87

2.041,62

41,87

2.083,49

I

132,956042

39,89

1.949,15

39,89

1.989,04

II

120,996569

36,30

1.770,74

36,30

1.807,04

III

109,064741

32,72

1.603,71

32,72

1.636,42

IV

100

30,00

1.476,82

30,00

1.506,82

V

94,2365549

38,27

1.385,15

38,27

1.413,42

VI

88,8796735

26,66

1.310,16

26,76

1.336,82

Segue
Tabella parificazione retributiva 22.12.2015

1/3 mensilità su mese

Retribuzione all’1.11.2026

Retribuzione all’1.11.2028

Retribuzione all’1.11.2029

53,62

2.173,11

2.190,72

2.244,34

51,08

2.040,11

2.091,19

2.142,27

46,48

1.853,52

1.900,00

1.946,49

41,90

1.678,32

1.720,22

1.762,12

38,42

1.545,24

1.583,65

1.622,07

36,20

1.449,62

1.485,82

1.522,03

34,14

1.370,96

1.405,11

1.439,25

 
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ