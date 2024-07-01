Adempimento

Aumento 1.7.2026 Minimo contrattuale 1.7.2026 Aumento EAR 1.7.2026 Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2026 1° Scatto (ex 5%) 1.7.2026 Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2026 Scatto Com.ti e D.M. e successivo (ex 2%) 1.7.2026 Comandante - navi superiori a 3.000 tsl 87,18 3.767,80 40,43 134,77 63,53 Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl 82,54 3.567,25 38,28 127,60 59,67 Padrone marittimo su mezzi navali speciali (SAIPEM) 76,19 3.292,85 35,34 117,78 135,43 81,26 Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAIPEM) 76,19 3.292,85 35,34 117,78 135,43 81,26 1° Ufficiale extra medi terraneo / lungo corso 56,60 2.446,02 26,25 87,49 94,63 56,78 1° Ufficiale medi terra neo 55,72 2.408,00 25,84 86,13 92,79 55,68 2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso 47,80 2.065,81 22,17 73,89 76,21 45,72 2° Ufficiale mediterraneo 46,74 2.019,89 21,68 72,25 73,97 44,38 3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso 44,47 1.922,17 20,63 68,76 69,24 41,55 3° Ufficiale mediterraneo 43,65 1.886,50 20,24 67,48 67,51 40,51 Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso 44,47 1.922,17 20,63 68,76 69,24 41,55 Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo 43,65 1.886,50 20,24 67,48 67,51 40,51 3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso 35,58 1.537,73 16,50 55,00 55,39 33,24 3° Ufficiale Junior mediterraneo 34,92 1.509,20 16,20 53,98 54,01 32,41 Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo 41,40 1.789,21 19,20 64,00 62,84 37,70 Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tankista/elettricista 39,85 1.722,28 18,48 61,61 59,61 35,77 Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2° cuoco/fuochista/ingrassatore/barista regionali 35,31 1.525,96 16,38 54,58 50,12 30,07 Carbonaio 35,16 1.519,79 16,31 54,36 49,82 29,89 Assistente Commissario + 12 mesi 35,36 1.528,07 16,40 54,66 50,19 30,11 Assistente Commissario + 6 -12 mesi 34,11 1.474,14 15,82 52,73 Assistente Commissario - 6 mesi 32,18 1.390,97 14,93 49,75 Giovanotto di macchina / giovanotto di 1ª / garzone di 1ª 31,88 1.377,69 14,78 49,28 42,96 25,78 Giovanotto di 2ª / garzone di 2ª / garzone di cucina 30,74 1.328,69 14,26 47,53 40,60 24,36 Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente 29,33 1.267,67 13,60 45,34 37,66 22,59 Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc. 56,60 2.446,02 26,25 87,49 94,63 56,78 Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc. 56,60 2.446,02 26,25 87,49 94,63 56,78 1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc. 48,39 2.091,16 22,44 74,80 77,49 46,50 2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc. 42,14 1.821,26 19,54 65,15 64,41 38,64 Comandante in 2ª su navi da crociera 76,70 3.315,01 35,57 118,58 54,72 Direttore di macchina in 2ª su navi da crociera 76,70 3.315,01 35,57 118,58 54,72 Direttore sanitario su navi da crociera 82,54 3.567,25 38,28 127,60 1° Ufficiale /1° Commissario/Medico di Bordo su navi da crociera 52,48 2.268,11 24,34 81,13 86,00 51,60 2° Ufficiale /2° Commissario su navi da crociera 44,74 1.933,80 20,75 69,17 69,80 41,88 3° Ufficiale /3° Commissario su navi da crociera / Ufficiale elettrotecnico 41,83 1.807,67 19,40 64,66 63,69 38,22 Sottufficiale capo servizio su navi da crociera 38,47 1.662,85 17,84 59.48 56,69 34,01 Sottufficiale/operaio meccanico/operaio motorista su navi da crociera 37,12 1.604,23 17,21 57,38 53,86 32,31 Comune/marinaio/ingrassatore su navi da crociera 33,07 1.429,24 15,34 51,12 45,39 27,24 Carbonaio su navi da crociera 32,66 1.411,41 15,15 50,49 44,53 26,71 giovanotto di 1ª /giovanotto di macchina/giovanotto elettricista su navi da crociera 29,58 1.278,23 13,72 45,72 38,08 22,85 giovanotto di 2ª su navi da crociera 28,50 1.231,60 13,22 44,05 35,83 21,50 Mozzo su navi da crociera 27,17 1.174,07 12,60 42,00 33,05 19,82 Comandante rimorchiatori 54,35 2.349,06 25,21 84,03 90,01 Direttore di macchina rimorchiatori 54,35 2.349,06 25,21 84,03 90,01 1° Ufficiale rimorchiatori 46,37 2.003,97 21,50 71,68 73,24 2° Ufficiale rimorchiatori 44,54 1.925,03 20,66 68,86 69,41 Sottufficiale rimorchiatori 41,99 1.814,75 19,47 64,91 63,96 Comune rimorchiatori 39,92 1.725,20 18,51 61,71 59,77 Giovanotto rimorchiatori 33,35 1.441,16 15,47 51,55 46,05 Mozzo rimorchiatori 32,01 1.383,55 14,85 49,49 43,26 Comandante aliscafi 67,17 2.903,21 31,15 103,85 117,26 70,35 Direttore di macchina aliscafi 63,22 2.732,41 29,32 97,74 108,95 65,37 1° Ufficiale aliscafi 46,28 2.000,19 21,46 71,55 73,06 43,83 Sottufficiale aliscafi 39,85 1.722,28 18,48 61,61 59,61 35,77 Comune aliscafi 35,31 1.525,96 16,38 54,58 50,12 30,07 Giovanotto aliscafi 32,04 1.384,57 14,86 49,53 43,29 25,97 Mozzo aliscafi 30,17 1.304,00 13,99 46,64 39,40 23,65 Conduttore/comandante/direttore di macchina su navi fino a 151 tsl 42,67 1.844,25 19,79 65,97 66,32 26,53 Comandante/conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento 42,67 1.844,25 19,79 65,97 64,32 25,73 Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento 42,67 1.844,25 19,79 65,97 63,45 25,38 1° Ufficiale su navi fino a 151 tsl 37,54 1.622,54 17,41 58,04 55,59 22,23 Ufficiale su navi fino a 151 tsl 36,25 1.566,53 16,81 56,03 52,89 21,16 Sottufficiale su navi fino a 151 tsl 34,95 1.510,53 16,21 54,03 50,20 20,08 Comune su navi fino a 151 tsl 31,16 1.346,64 14,45 48,17 42,25 16,90 Giovanotto su navi fino a 151 tsl 27,22 1.176,29 12,62 42,08 34,00 13,60 Mozzo su navi fino a 151 tsl 26,29 1.136,38 12,19 40,65 32,07 12,83 Allievo Ufficiale (0-4 mesi) 12,20 770,67 5,60 18,66 Allievo Sottufficiale (0-4 mesi) 11,87 749,56 5,44 18,15 Allievo Comune (0-4 mesi) 11,53 728,44 5,29 17,64 Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi) 12,54 791,79 5,75 19,17 Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi) 12,20 770,67 5,60 18,66 Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi) 11,87 749,56 5,44 18,15 Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi) 12,87 812,90 5,90 19,68 Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi) 12,54 791,79 5,75 19,17 Allievo Comune (oltre 8 mesi) 12,20 770,67 5,60 18,66 Comandante del diporto 42,67 1.844,25 19,79 65,97 Direttore di macchina del diporto 42,67 1.844,25 19,79 65,97 Capitano del diporto 40,11 1.733,39 18,60 62,00 Ufficiale di navigazione del diporto 36,51 1.578,07 16,93 56,45 Sottufficiale del diporto 34,95 1.510,52 16,21 54,03 Comune del diporto 31,16 1.346,63 14,45 48,17 Qualifiche iniziali del diporto 26,29 1.136,38 12,19 40,65

Sezione 15 "personale di terra" del C.C.N.L. unico dell'industria armatoriale, minimo, EAR, scatti, una tantum

Liv. di inquadramento Aumento 1.7.2024 Minimo contrattuale 1.7.2024 Aumento 1.7.2025 Minimo contrattuale 1.7.2025 Aumento 1.7.2026 Minimo contrattuale 1.7.2026 Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) 1.7.2024 7° 102,14 2.646,86 76,61 2.723,46 76,61 2.800,07 33,68 6° 81,29 2.307,82 60,97 2.368,79 60,97 2.429,76 29,47 5° 09,85 2.004,16 52,38 2.056,55 52,38 2.108,93 25,60 4° 65,11 1.891,66 48,83 1.940,49 48,83 1.989,32 24,17 3° 57,55 1.668,68 43,16 1.711,84 43,16 1.755,00 21,32 2° 51,62 1.513,82 38,71 1.552,53 38,71 1.591,25 19,35 1° 47,59 1.438,03 35,69 1.473,72 35,69 1.509,42 18,40

Segue

Liv. di inquadramento Aumento EAR 1.7.2025 Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) 1.7.2025 Aumento EAR 1.7.2026 Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) 1.7.2026 Una tantum (importo complessivo) Una tantum (prima tranche) Una tantum (seconda tranche) 7° 25,26 58,94 25,26 84,20 380,00 200,00 180,00 6° 22,10 51,57 22,10 73,67 380,00 200,00 180,00 5° 19,20 44,80 19,20 64,00 380,00 200,00 180,00 4° 18,13 42,30 18,13 60,43 380,00 200,00 180,00 3° 15,99 37,31 15,99 53,31 380,00 200,00 180,00 2° 14,51 33,87 14,51 48,38 380,00 200,00 180,00 1° 13,80 32,20 13,80 46,01 380,00 200,00 180,00

L’incremento retributivo complessivo del minimo contrattuale è stato frazionato in tre tranche, la prima con decorrenza dal mese di luglio 2024, la seconda con decorrenza dal mese di luglio 2025, la terza con decorrenza dal mese di luglio 2026 (Vfr. Allegato 1 - tabelle retributive per il personale marittimo italiano/comunitario e Allegato 2 - tabelle retributive per il personale di terra).

A integrazione dell’aumento del minimo contrattuale, le Parti concordano di istituire un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) pari a 64 euro al mese sulla qualifica del nostromo (Sezione 1) e sul 5° livello del personale di terra (Sezione 15) per 14 mensilità, suddiviso in tre tranche e riparametrato sulle altre qualifiche contrattuali secondo le tabelle allegate (Cfr. Allegato 1 e Allegato 2), dandosi atto che l’ammontare complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente C.C.N.L. e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo T.F.R..

Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma c.n., le Parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente C.C.N.L. che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del solo T.F.R..