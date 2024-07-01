|
|
Aumento 1.7.2026
|
Minimo contrattuale 1.7.2026
|
Aumento EAR 1.7.2026
|
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2026
|
1° Scatto (ex 5%) 1.7.2026
|
Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2026
|
Scatto Com.ti e D.M. e successivo (ex 2%) 1.7.2026
|
Comandante - navi superiori a 3.000 tsl
|
87,18
|
3.767,80
|
40,43
|
134,77
|
|
|
63,53
|
Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl
|
82,54
|
3.567,25
|
38,28
|
127,60
|
|
|
59,67
|
Padrone marittimo su mezzi navali speciali (SAIPEM)
|
76,19
|
3.292,85
|
35,34
|
117,78
|
135,43
|
81,26
|
|
Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAIPEM)
|
76,19
|
3.292,85
|
35,34
|
117,78
|
135,43
|
81,26
|
|
1° Ufficiale extra medi terraneo / lungo corso
|
56,60
|
2.446,02
|
26,25
|
87,49
|
94,63
|
56,78
|
|
1° Ufficiale medi terra neo
|
55,72
|
2.408,00
|
25,84
|
86,13
|
92,79
|
55,68
|
|
2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
|
47,80
|
2.065,81
|
22,17
|
73,89
|
76,21
|
45,72
|
|
2° Ufficiale mediterraneo
|
46,74
|
2.019,89
|
21,68
|
72,25
|
73,97
|
44,38
|
|
3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
|
44,47
|
1.922,17
|
20,63
|
68,76
|
69,24
|
41,55
|
|
3° Ufficiale mediterraneo
|
43,65
|
1.886,50
|
20,24
|
67,48
|
67,51
|
40,51
|
|
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso
|
44,47
|
1.922,17
|
20,63
|
68,76
|
69,24
|
41,55
|
|
Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo
|
43,65
|
1.886,50
|
20,24
|
67,48
|
67,51
|
40,51
|
|
3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso
|
35,58
|
1.537,73
|
16,50
|
55,00
|
55,39
|
33,24
|
|
3° Ufficiale Junior mediterraneo
|
34,92
|
1.509,20
|
16,20
|
53,98
|
54,01
|
32,41
|
|
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo
|
41,40
|
1.789,21
|
19,20
|
64,00
|
62,84
|
37,70
|
|
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tankista/elettricista
|
39,85
|
1.722,28
|
18,48
|
61,61
|
59,61
|
35,77
|
|
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2° cuoco/fuochista/ingrassatore/barista regionali
|
35,31
|
1.525,96
|
16,38
|
54,58
|
50,12
|
30,07
|
|
Carbonaio
|
35,16
|
1.519,79
|
16,31
|
54,36
|
49,82
|
29,89
|
|
Assistente Commissario + 12 mesi
|
35,36
|
1.528,07
|
16,40
|
54,66
|
50,19
|
30,11
|
|
Assistente Commissario + 6 -12 mesi
|
34,11
|
1.474,14
|
15,82
|
52,73
|
|
|
|
Assistente Commissario - 6 mesi
|
32,18
|
1.390,97
|
14,93
|
49,75
|
|
|
|
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1ª / garzone di 1ª
|
31,88
|
1.377,69
|
14,78
|
49,28
|
42,96
|
25,78
|
|
Giovanotto di 2ª / garzone di 2ª / garzone di cucina
|
30,74
|
1.328,69
|
14,26
|
47,53
|
40,60
|
24,36
|
|
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente
|
29,33
|
1.267,67
|
13,60
|
45,34
|
37,66
|
22,59
|
|
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
|
56,60
|
2.446,02
|
26,25
|
87,49
|
94,63
|
56,78
|
|
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
|
56,60
|
2.446,02
|
26,25
|
87,49
|
94,63
|
56,78
|
|
1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
|
48,39
|
2.091,16
|
22,44
|
74,80
|
77,49
|
46,50
|
|
2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
|
42,14
|
1.821,26
|
19,54
|
65,15
|
64,41
|
38,64
|
|
Comandante in 2ª su navi da crociera
|
76,70
|
3.315,01
|
35,57
|
118,58
|
|
|
54,72
|
Direttore di macchina in 2ª su navi da crociera
|
76,70
|
3.315,01
|
35,57
|
118,58
|
|
|
54,72
|
Direttore sanitario su navi da crociera
|
82,54
|
3.567,25
|
38,28
|
127,60
|
|
|
|
1° Ufficiale /1° Commissario/Medico di Bordo su navi da crociera
|
52,48
|
2.268,11
|
24,34
|
81,13
|
86,00
|
51,60
|
|
2° Ufficiale /2° Commissario su navi da crociera
|
44,74
|
1.933,80
|
20,75
|
69,17
|
69,80
|
41,88
|
|
3° Ufficiale /3° Commissario su navi da crociera / Ufficiale elettrotecnico
|
41,83
|
1.807,67
|
19,40
|
64,66
|
63,69
|
38,22
|
|
Sottufficiale capo servizio su navi da crociera
|
38,47
|
1.662,85
|
17,84
|
59.48
|
56,69
|
34,01
|
|
Sottufficiale/operaio meccanico/operaio motorista su navi da crociera
|
37,12
|
1.604,23
|
17,21
|
57,38
|
53,86
|
32,31
|
|
Comune/marinaio/ingrassatore su navi da crociera
|
33,07
|
1.429,24
|
15,34
|
51,12
|
45,39
|
27,24
|
|
Carbonaio su navi da crociera
|
32,66
|
1.411,41
|
15,15
|
50,49
|
44,53
|
26,71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
giovanotto di 1ª /giovanotto di macchina/giovanotto elettricista su navi da crociera
|
29,58
|
1.278,23
|
13,72
|
45,72
|
38,08
|
22,85
|
|
giovanotto di 2ª su navi da crociera
|
28,50
|
1.231,60
|
13,22
|
44,05
|
35,83
|
21,50
|
|
Mozzo su navi da crociera
|
27,17
|
1.174,07
|
12,60
|
42,00
|
33,05
|
19,82
|
|
Comandante rimorchiatori
|
54,35
|
2.349,06
|
25,21
|
84,03
|
90,01
|
|
|
Direttore di macchina rimorchiatori
|
54,35
|
2.349,06
|
25,21
|
84,03
|
90,01
|
|
|
1° Ufficiale rimorchiatori
|
46,37
|
2.003,97
|
21,50
|
71,68
|
73,24
|
|
|
2° Ufficiale rimorchiatori
|
44,54
|
1.925,03
|
20,66
|
68,86
|
69,41
|
|
|
Sottufficiale rimorchiatori
|
41,99
|
1.814,75
|
19,47
|
64,91
|
63,96
|
|
|
Comune rimorchiatori
|
39,92
|
1.725,20
|
18,51
|
61,71
|
59,77
|
|
|
Giovanotto rimorchiatori
|
33,35
|
1.441,16
|
15,47
|
51,55
|
46,05
|
|
|
Mozzo rimorchiatori
|
32,01
|
1.383,55
|
14,85
|
49,49
|
43,26
|
|
|
Comandante aliscafi
|
67,17
|
2.903,21
|
31,15
|
103,85
|
117,26
|
70,35
|
|
Direttore di macchina aliscafi
|
63,22
|
2.732,41
|
29,32
|
97,74
|
108,95
|
65,37
|
|
1° Ufficiale aliscafi
|
46,28
|
2.000,19
|
21,46
|
71,55
|
73,06
|
43,83
|
|
Sottufficiale aliscafi
|
39,85
|
1.722,28
|
18,48
|
61,61
|
59,61
|
35,77
|
|
Comune aliscafi
|
35,31
|
1.525,96
|
16,38
|
54,58
|
50,12
|
30,07
|
|
Giovanotto aliscafi
|
32,04
|
1.384,57
|
14,86
|
49,53
|
43,29
|
25,97
|
|
Mozzo aliscafi
|
30,17
|
1.304,00
|
13,99
|
46,64
|
39,40
|
23,65
|
|
Conduttore/comandante/direttore di macchina su navi fino a 151 tsl
|
42,67
|
1.844,25
|
19,79
|
65,97
|
66,32
|
|
26,53
|
Comandante/conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
|
42,67
|
1.844,25
|
19,79
|
65,97
|
64,32
|
|
25,73
|
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
|
42,67
|
1.844,25
|
19,79
|
65,97
|
63,45
|
|
25,38
|
1° Ufficiale su navi fino a 151 tsl
|
37,54
|
1.622,54
|
17,41
|
58,04
|
55,59
|
|
22,23
|
Ufficiale su navi fino a 151 tsl
|
36,25
|
1.566,53
|
16,81
|
56,03
|
52,89
|
|
21,16
|
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl
|
34,95
|
1.510,53
|
16,21
|
54,03
|
50,20
|
|
20,08
|
Comune su navi fino a 151 tsl
|
31,16
|
1.346,64
|
14,45
|
48,17
|
42,25
|
|
16,90
|
Giovanotto su navi fino a 151 tsl
|
27,22
|
1.176,29
|
12,62
|
42,08
|
34,00
|
|
13,60
|
Mozzo su navi fino a 151 tsl
|
26,29
|
1.136,38
|
12,19
|
40,65
|
32,07
|
|
12,83
|
Allievo Ufficiale (0-4 mesi)
|
12,20
|
770,67
|
5,60
|
18,66
|
|
|
|
Allievo Sottufficiale (0-4 mesi)
|
11,87
|
749,56
|
5,44
|
18,15
|
|
|
|
Allievo Comune (0-4 mesi)
|
11,53
|
728,44
|
5,29
|
17,64
|
|
|
|
Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
|
12,54
|
791,79
|
5,75
|
19,17
|
|
|
|
Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
|
12,20
|
770,67
|
5,60
|
18,66
|
|
|
|
Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi)
|
11,87
|
749,56
|
5,44
|
18,15
|
|
|
|
Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi)
|
12,87
|
812,90
|
5,90
|
19,68
|
|
|
|
Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi)
|
12,54
|
791,79
|
5,75
|
19,17
|
|
|
|
Allievo Comune (oltre 8 mesi)
|
12,20
|
770,67
|
5,60
|
18,66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comandante del diporto
|
42,67
|
1.844,25
|
19,79
|
65,97
|
|
|
|
Direttore di macchina del diporto
|
42,67
|
1.844,25
|
19,79
|
65,97
|
|
|
|
Capitano del diporto
|
40,11
|
1.733,39
|
18,60
|
62,00
|
|
|
|
Ufficiale di navigazione del diporto
|
36,51
|
1.578,07
|
16,93
|
56,45
|
|
|
|
Sottufficiale del diporto
|
34,95
|
1.510,52
|
16,21
|
54,03
|
|
|
|
Comune del diporto
|
31,16
|
1.346,63
|
14,45
|
48,17
|
|
|
|
Qualifiche iniziali del diporto
|
26,29
|
1.136,38
|
12,19
|
40,65
|
|
|
|
Liv. di inquadramento
|
Aumento 1.7.2024
|
Minimo contrattuale 1.7.2024
|
Aumento 1.7.2025
|
Minimo contrattuale 1.7.2025
|
Aumento 1.7.2026
|
Minimo contrattuale 1.7.2026
|
Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) 1.7.2024
|
7°
|
102,14
|
2.646,86
|
76,61
|
2.723,46
|
76,61
|
2.800,07
|
33,68
|
6°
|
81,29
|
2.307,82
|
60,97
|
2.368,79
|
60,97
|
2.429,76
|
29,47
|
5°
|
09,85
|
2.004,16
|
52,38
|
2.056,55
|
52,38
|
2.108,93
|
25,60
|
4°
|
65,11
|
1.891,66
|
48,83
|
1.940,49
|
48,83
|
1.989,32
|
24,17
|
3°
|
57,55
|
1.668,68
|
43,16
|
1.711,84
|
43,16
|
1.755,00
|
21,32
|
2°
|
51,62
|
1.513,82
|
38,71
|
1.552,53
|
38,71
|
1.591,25
|
19,35
|
1°
|
47,59
|
1.438,03
|
35,69
|
1.473,72
|
35,69
|
1.509,42
|
18,40
|
Liv. di inquadramento
|
Aumento EAR 1.7.2025
|
Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) 1.7.2025
|
Aumento EAR 1.7.2026
|
Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) 1.7.2026
|
Una tantum (importo complessivo)
|
Una tantum (prima tranche)
|
Una tantum (seconda tranche)
|
7°
|
25,26
|
58,94
|
25,26
|
84,20
|
380,00
|
200,00
|
180,00
|
6°
|
22,10
|
51,57
|
22,10
|
73,67
|
380,00
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200,00
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180,00
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5°
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19,20
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44,80
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19,20
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64,00
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380,00
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200,00
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180,00
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4°
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18,13
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42,30
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18,13
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60,43
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380,00
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200,00
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180,00
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3°
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15,99
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37,31
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15,99
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53,31
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380,00
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200,00
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180,00
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2°
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14,51
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33,87
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14,51
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48,38
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380,00
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200,00
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1°
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13,80
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13,80
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200,00
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180,00