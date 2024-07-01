01 luglioMARITTIMI
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 11-07-2024 - Allegato 2 - Allegati ACCR del 11-07-2024 - Allegato 1 - Allegati ACCR del 11-07-2024 - Allegato 1 - Allegati ACCR del 11-07-2024 - Allegato 1 - Allegati ACCR del 11-07-2024
Adempimento

 

Aumento 1.7.2026

Minimo contrattuale 1.7.2026

Aumento EAR 1.7.2026

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2026

1° Scatto (ex 5%) 1.7.2026

Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2026

Scatto Com.ti e D.M. e successivo (ex 2%) 1.7.2026

Comandante - navi superiori a 3.000 tsl

87,18

3.767,80

40,43

134,77

 

 

63,53

Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl

82,54

3.567,25

38,28

127,60

 

 

59,67

Padrone marittimo su mezzi navali speciali (SAIPEM)

76,19

3.292,85

35,34

117,78

135,43

81,26

 

Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAIPEM)

76,19

3.292,85

35,34

117,78

135,43

81,26

 

1° Ufficiale extra medi terraneo / lungo corso

56,60

2.446,02

26,25

87,49

94,63

56,78

 

1° Ufficiale medi terra neo

55,72

2.408,00

25,84

86,13

92,79

55,68

 

2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso

47,80

2.065,81

22,17

73,89

76,21

45,72

 

2° Ufficiale mediterraneo

46,74

2.019,89

21,68

72,25

73,97

44,38

 

3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso

44,47

1.922,17

20,63

68,76

69,24

41,55

 

3° Ufficiale mediterraneo

43,65

1.886,50

20,24

67,48

67,51

40,51

 

Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso

44,47

1.922,17

20,63

68,76

69,24

41,55

 

Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo

43,65

1.886,50

20,24

67,48

67,51

40,51

 

3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso

35,58

1.537,73

16,50

55,00

55,39

33,24

 

3° Ufficiale Junior mediterraneo

34,92

1.509,20

16,20

53,98

54,01

32,41

 

Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo

41,40

1.789,21

19,20

64,00

62,84

37,70

 

Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tankista/elettricista

39,85

1.722,28

18,48

61,61

59,61

35,77

 

Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2° cuoco/fuochista/ingrassatore/barista regionali

35,31

1.525,96

16,38

54,58

50,12

30,07

 

Carbonaio

35,16

1.519,79

16,31

54,36

49,82

29,89

 

Assistente Commissario + 12 mesi

35,36

1.528,07

16,40

54,66

50,19

30,11

 

Assistente Commissario + 6 -12 mesi

34,11

1.474,14

15,82

52,73

 

 

 

Assistente Commissario - 6 mesi

32,18

1.390,97

14,93

49,75

 

 

 

Giovanotto di macchina / giovanotto di 1ª / garzone di 1ª

31,88

1.377,69

14,78

49,28

42,96

25,78

 

Giovanotto di 2ª / garzone di 2ª / garzone di cucina

30,74

1.328,69

14,26

47,53

40,60

24,36

 

Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente

29,33

1.267,67

13,60

45,34

37,66

22,59

 

Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.

56,60

2.446,02

26,25

87,49

94,63

56,78

 

Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc.

56,60

2.446,02

26,25

87,49

94,63

56,78

 

1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.

48,39

2.091,16

22,44

74,80

77,49

46,50

 

2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.

42,14

1.821,26

19,54

65,15

64,41

38,64

 

Comandante in 2ª su navi da crociera

76,70

3.315,01

35,57

118,58

 

 

54,72

Direttore di macchina in 2ª su navi da crociera

76,70

3.315,01

35,57

118,58

 

 

54,72

Direttore sanitario su navi da crociera

82,54

3.567,25

38,28

127,60

 

 

 

1° Ufficiale /1° Commissario/Medico di Bordo su navi da crociera

52,48

2.268,11

24,34

81,13

86,00

51,60

 

2° Ufficiale /2° Commissario su navi da crociera

44,74

1.933,80

20,75

69,17

69,80

41,88

 

3° Ufficiale /3° Commissario su navi da crociera / Ufficiale elettrotecnico

41,83

1.807,67

19,40

64,66

63,69

38,22

 

Sottufficiale capo servizio su navi da crociera

38,47

1.662,85

17,84

59.48

56,69

34,01

 

Sottufficiale/operaio meccanico/operaio motorista su navi da crociera

37,12

1.604,23

17,21

57,38

53,86

32,31

 

Comune/marinaio/ingrassatore su navi da crociera

33,07

1.429,24

15,34

51,12

45,39

27,24

 

Carbonaio su navi da crociera

32,66

1.411,41

15,15

50,49

44,53

26,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovanotto di 1ª /giovanotto di macchina/giovanotto elettricista su navi da crociera

29,58

1.278,23

13,72

45,72

38,08

22,85

 

giovanotto di 2ª su navi da crociera

28,50

1.231,60

13,22

44,05

35,83

21,50

 

Mozzo su navi da crociera

27,17

1.174,07

12,60

42,00

33,05

19,82

 

Comandante rimorchiatori

54,35

2.349,06

25,21

84,03

90,01

 

 

Direttore di macchina rimorchiatori

54,35

2.349,06

25,21

84,03

90,01

 

 

1° Ufficiale rimorchiatori

46,37

2.003,97

21,50

71,68

73,24

 

 

2° Ufficiale rimorchiatori

44,54

1.925,03

20,66

68,86

69,41

 

 

Sottufficiale rimorchiatori

41,99

1.814,75

19,47

64,91

63,96

 

 

Comune rimorchiatori

39,92

1.725,20

18,51

61,71

59,77

 

 

Giovanotto rimorchiatori

33,35

1.441,16

15,47

51,55

46,05

 

 

Mozzo rimorchiatori

32,01

1.383,55

14,85

49,49

43,26

 

 

Comandante aliscafi

67,17

2.903,21

31,15

103,85

117,26

70,35

 

Direttore di macchina aliscafi

63,22

2.732,41

29,32

97,74

108,95

65,37

 

1° Ufficiale aliscafi

46,28

2.000,19

21,46

71,55

73,06

43,83

 

Sottufficiale aliscafi

39,85

1.722,28

18,48

61,61

59,61

35,77

 

Comune aliscafi

35,31

1.525,96

16,38

54,58

50,12

30,07

 

Giovanotto aliscafi

32,04

1.384,57

14,86

49,53

43,29

25,97

 

Mozzo aliscafi

30,17

1.304,00

13,99

46,64

39,40

23,65

 

Conduttore/comandante/direttore di macchina su navi fino a 151 tsl

42,67

1.844,25

19,79

65,97

66,32

 

26,53

Comandante/conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento

42,67

1.844,25

19,79

65,97

64,32

 

25,73

Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento

42,67

1.844,25

19,79

65,97

63,45

 

25,38

1° Ufficiale su navi fino a 151 tsl

37,54

1.622,54

17,41

58,04

55,59

 

22,23

Ufficiale su navi fino a 151 tsl

36,25

1.566,53

16,81

56,03

52,89

 

21,16

Sottufficiale su navi fino a 151 tsl

34,95

1.510,53

16,21

54,03

50,20

 

20,08

Comune su navi fino a 151 tsl

31,16

1.346,64

14,45

48,17

42,25

 

16,90

Giovanotto su navi fino a 151 tsl

27,22

1.176,29

12,62

42,08

34,00

 

13,60

Mozzo su navi fino a 151 tsl

26,29

1.136,38

12,19

40,65

32,07

 

12,83

Allievo Ufficiale (0-4 mesi)

12,20

770,67

5,60

18,66

 

 

 

Allievo Sottufficiale (0-4 mesi)

11,87

749,56

5,44

18,15

 

 

 

Allievo Comune (0-4 mesi)

11,53

728,44

5,29

17,64

 

 

 

Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)

12,54

791,79

5,75

19,17

 

 

 

Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)

12,20

770,67

5,60

18,66

 

 

 

Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi)

11,87

749,56

5,44

18,15

 

 

 

Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi)

12,87

812,90

5,90

19,68

 

 

 

Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi)

12,54

791,79

5,75

19,17

 

 

 

Allievo Comune (oltre 8 mesi)

12,20

770,67

5,60

18,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandante del diporto

42,67

1.844,25

19,79

65,97

 

 

 

Direttore di macchina del diporto

42,67

1.844,25

19,79

65,97

 

 

 

Capitano del diporto

40,11

1.733,39

18,60

62,00

 

 

 

Ufficiale di navigazione del diporto

36,51

1.578,07

16,93

56,45

 

 

 

Sottufficiale del diporto

34,95

1.510,52

16,21

54,03

 

 

 

Comune del diporto

31,16

1.346,63

14,45

48,17

 

 

 

Qualifiche iniziali del diporto

26,29

1.136,38

12,19

40,65

 

 

 

 Sezione 15 "personale di terra" del C.C.N.L. unico dell'industria armatoriale, minimo, EAR, scatti, una tantum

Liv. di inquadramento

Aumento 1.7.2024

Minimo contrattuale 1.7.2024

Aumento 1.7.2025

Minimo contrattuale 1.7.2025

Aumento 1.7.2026

Minimo contrattuale 1.7.2026

Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) 1.7.2024

102,14

2.646,86

76,61

2.723,46

76,61

2.800,07

33,68

81,29

2.307,82

60,97

2.368,79

60,97

2.429,76

29,47

09,85

2.004,16

52,38

2.056,55

52,38

2.108,93

25,60

65,11

1.891,66

48,83

1.940,49

48,83

1.989,32

24,17

57,55

1.668,68

43,16

1.711,84

43,16

1.755,00

21,32

51,62

1.513,82

38,71

1.552,53

38,71

1.591,25

19,35

47,59

1.438,03

35,69

1.473,72

35,69

1.509,42

18,40

Segue

Liv. di inquadramento

Aumento EAR 1.7.2025

Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) 1.7.2025

Aumento EAR 1.7.2026

Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) 1.7.2026

Una tantum (importo complessivo)

Una tantum (prima tranche)

Una tantum (seconda tranche)

25,26

58,94

25,26

84,20

380,00

200,00

180,00

22,10

51,57

22,10

73,67

380,00

200,00

180,00

19,20

44,80

19,20

64,00

380,00

200,00

180,00

18,13

42,30

18,13

60,43

380,00

200,00

180,00

15,99

37,31

15,99

53,31

380,00

200,00

180,00

14,51

33,87

14,51

48,38

380,00

200,00

180,00

13,80

32,20

13,80

46,01

380,00

200,00

180,00

L’incremento retributivo complessivo del minimo contrattuale è stato frazionato in tre tranche, la prima con decorrenza dal mese di luglio 2024, la seconda con decorrenza dal mese di luglio 2025, la terza con decorrenza dal mese di luglio 2026 (Vfr. Allegato 1 - tabelle retributive per il personale marittimo italiano/comunitario e Allegato 2 - tabelle retributive per il personale di terra).
A integrazione dell’aumento del minimo contrattuale, le Parti concordano di istituire un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) pari a 64 euro al mese sulla qualifica del nostromo (Sezione 1) e sul 5° livello del personale di terra (Sezione 15) per 14 mensilità, suddiviso in tre tranche e riparametrato sulle altre qualifiche contrattuali secondo le tabelle allegate (Cfr. Allegato 1 e Allegato 2), dandosi atto che l’ammontare complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente C.C.N.L. e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo T.F.R..
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma c.n., le Parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente C.C.N.L. che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del solo T.F.R..
 
 
 
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