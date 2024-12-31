|
|
Livello
|
1°
|
2°
|
3°
|
4°
|
4°S
|
5°
|
5°S
|
6°
|
6°S
|
7° (Quadro B)
|
7°S (Quadro A)
|
Retr. al 31.12.2024
|
1.197,74
|
1.329,09
|
1.476,27
|
1.620,32
|
1.720,94
|
1.764,62
|
1.805,86
|
1.972,52
|
2.037,65
|
2.229,53
|
2.328,05
|
Aumento Tabellare dall’1.1.2025
|
27,95
|
33,26
|
39,13
|
45,00
|
47,80
|
50,87
|
52,55
|
59,25
|
61,21
|
69,60
|
72,67
|
Minimo Tabellare dall’1.1.2025
|
1.225,69
|
1.362,35
|
1.515,40
|
1.665,32
|
1.768,74
|
1.815,49
|
1.858,41
|
2.031,77
|
2.098,86
|
2.299,13
|
2.400,72
|
Arretrati Periodo 01 - 06/2025
|
195,65
|
232,83
|
273,91
|
315,00
|
334,57
|
356,09
|
367,83
|
414,78
|
428,48
|
487,17
|
508,70
|
Aumento Tabellare dall’1.1.2026
|
27,95
|
33,26
|
39,13
|
45,00
|
47,80
|
50,87
|
52,55
|
59,25
|
61,21
|
69,60
|
72,67
|
Minimo Tabellare dall’1.1.2026
|
1.253,64
|
1.395,61
|
1.554,53
|
1.710,32
|
1.816,53
|
1.866,36
|
1.910,95
|
2.091,03
|
2.160,07
|
2.368,72
|
2.473,39
|
Aumento Tabellare dall’1.7.2026
|
55,90
|
66,52
|
78,26
|
90,00
|
95,59
|
101,74
|
105,09
|
118,51
|
122,42
|
139,19
|
145,34
|
Minimo Tabellare dall’1.7.2026
|
1.309,54
|
1.462,13
|
1.632,79
|
1.800,32
|
1.912,12
|
1.968,10
|
2.016,05
|
2.209,54
|
2.282,49
|
2.507,92
|
2.618,73
|
Aumento Tabellare dall’1.7.2027
|
55,90
|
66,52
|
78,26
|
90,00
|
95,59
|
101,74
|
105,09
|
118,51
|
122,42
|
139,19
|
145,34
|
Minimo Tabellare dall’1.7.2027
|
1.365,44
|
1.528,66
|
1.711,05
|
1.890,32
|
2.007,71
|
2.069,84
|
2.121,14
|
2.328,05
|
2.404,92
|
2.647,11
|
2.764,07
|
Aumento Tabellare dall’1.1.2028
|
55,90
|
66,52
|
78,26
|
90,00
|
95,59
|
101,74
|
105,09
|
118,51
|
122,42
|
139,19
|
145,34
|
Minimo Tabellare dall’1.1.2028
|
1.421,34
|
1.595,18
|
1.789,31
|
1.980,32
|
2.103,30
|
2.171,58
|
2.226,23
|
2.446,56
|
2.527,34
|
2.786,30
|
2.909,42
01 luglioCINEMA (PRODUZIONE)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
Adempimento
Tabelle retributive C.C.N.L. Industria Cineaudiovisiva
Riproduzione riservata Ⓒ