01 luglioCINEMA (PRODUZIONE)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
CCNL del 23-07-2025
Adempimento
Tabelle retributive C.C.N.L. Industria Cineaudiovisiva
 
 
 

 

Livello

4°S

5°S

6°S

7° (Quadro B)

7°S (Quadro A)

Retr. al 31.12.2024

1.197,74

1.329,09

1.476,27

1.620,32

1.720,94

1.764,62

1.805,86

1.972,52

2.037,65

2.229,53

2.328,05

Aumento Tabellare dall’1.1.2025

27,95

33,26

39,13

45,00

47,80

50,87

52,55

59,25

61,21

69,60

72,67

Minimo Tabellare dall’1.1.2025

1.225,69

1.362,35

1.515,40

1.665,32

1.768,74

1.815,49

1.858,41

2.031,77

2.098,86

2.299,13

2.400,72

Arretrati Periodo 01 - 06/2025

195,65

232,83

273,91

315,00

334,57

356,09

367,83

414,78

428,48

487,17

508,70

Aumento Tabellare dall’1.1.2026

27,95

33,26

39,13

45,00

47,80

50,87

52,55

59,25

61,21

69,60

72,67

Minimo Tabellare dall’1.1.2026

1.253,64

1.395,61

1.554,53

1.710,32

1.816,53

1.866,36

1.910,95

2.091,03

2.160,07

2.368,72

2.473,39

Aumento Tabellare dall’1.7.2026

55,90

66,52

78,26

90,00

95,59

101,74

105,09

118,51

122,42

139,19

145,34

Minimo Tabellare dall’1.7.2026

1.309,54

1.462,13

1.632,79

1.800,32

1.912,12

1.968,10

2.016,05

2.209,54

2.282,49

2.507,92

2.618,73

Aumento Tabellare dall’1.7.2027

55,90

66,52

78,26

90,00

95,59

101,74

105,09

118,51

122,42

139,19

145,34

Minimo Tabellare dall’1.7.2027

1.365,44

1.528,66

1.711,05

1.890,32

2.007,71

2.069,84

2.121,14

2.328,05

2.404,92

2.647,11

2.764,07

Aumento Tabellare dall’1.1.2028

55,90

66,52

78,26

90,00

95,59

101,74

105,09

118,51

122,42

139,19

145,34

Minimo Tabellare dall’1.1.2028

1.421,34

1.595,18

1.789,31

1.980,32

2.103,30

2.171,58

2.226,23

2.446,56

2.527,34

2.786,30

2.909,42

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ