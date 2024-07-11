01 luglioMARITTIMI - CONFITARMA (ADDETTI AGLI UFFICI)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
ACCR del 11-07-2024 - Allegato 2 - Allegati ACCR del 11-07-2024 - Allegato 1 - Allegati ACCR del 11-07-2024 - Allegato 1 - Allegati ACCR del 11-07-2024 - Allegato 1 - Allegati ACCR del 11-07-2024
Adempimento

MARITTIMI (ADDETTI AGLI UFFICI - CONFITARMA) DA 01.07.2026

 

 

Livelli

Minimo

Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR)

Conting.

Altri elementi

Supermin. individ.

Totale

7 Q

2.800,07

84,2

 

225,00

 

3.109,27

7

2.800,07

84,2

 

 

 

2.884,27

6

2.429,76

73,67

 

 

 

2.503,43

5

2.108,93

64

 

 

 

2.172,93

4

1.989,32

60,43

 

 

 

2.049,75

3

1.755,00

53,31

 

 

 

1.808,31

2

1.591,25

48,38

 

 

 

1.639,63

1

1.509,42

46,01

 

 

 

1.555,43
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