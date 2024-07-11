|
MARITTIMI (ADDETTI AGLI UFFICI - CONFITARMA) DA 01.07.2026
|
|
|
Livelli
|
Minimo
|
Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR)
|
Conting.
|
Altri elementi
|
Supermin. individ.
|
Totale
|
7 Q
|
2.800,07
|
84,2
|
|
225,00
|
|
3.109,27
|
7
|
2.800,07
|
84,2
|
|
|
|
2.884,27
|
6
|
2.429,76
|
73,67
|
|
|
|
2.503,43
|
5
|
2.108,93
|
64
|
|
|
|
2.172,93
|
4
|
1.989,32
|
60,43
|
|
|
|
2.049,75
|
3
|
1.755,00
|
53,31
|
|
|
|
1.808,31
|
2
|
1.591,25
|
48,38
|
|
|
|
1.639,63
|
1
|
1.509,42
|
46,01
|
|
|
|
1.555,43
01 luglioMARITTIMI - CONFITARMA (ADDETTI AGLI UFFICI)
IstitutoMinimi retributivi
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Adempimento
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