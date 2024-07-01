|
Liv.
|
P.B.N.C.M.
|
giugno 2024
|
1.7.2024
|
1.1.2025
|
1.7.2026
|
1.1.2027
|
Dirigente
|
3.339,60
|
3.791,73
|
3.909,28
|
4.026,84
|
4.115,38
|
Quadro(ex QA1)
|
2.116,00
|
2.402,47
|
2.476,96
|
2.551,44
|
2.607,29
|
A1 (ex A2)
|
1.840,00
|
2.089,11
|
2.153,88
|
2.218,64
|
2.266,58
|
A2 (ex A3)
|
1.610,00
|
1.827,97
|
1.884,64
|
1.941,31
|
1.983,36
|
B1
|
1.472,00
|
1.671,29
|
1.723,10
|
1.774,91
|
1.814,28
|
B2
|
1.334,00
|
1.514,60
|
1.561,56
|
1.608,52
|
1.643,50
|
C1
|
1.196,00
|
1.357,92
|
1.400,02
|
1.442,12
|
1.474,42
|
C2
|
1.104,00
|
1.253,46
|
1.292,33
|
1.331,19
|
1.360,29
|
D1
|
1.012,00
|
1.149,01
|
1.184,63
|
1.220,25
|
1.247,00
|
D2
|
920,00
|
1.044,55
|
1.076,94
|
1.109,32
|
1.133,71
|
Liv.
|
P.B.N.C.M.
|
1.7.2024
|
1.1.2025
|
1.7.2026
|
1.1.2027
|
Operatore di 1° Categoria
|
1.504,16
|
1.550,79
|
1.597,42
|
1.632,85
|
Operatore di 2° Categoria
|
1.363,14
|
1.405,40
|
1.447,67
|
1.479,15
|
Operatore di 3° Categoria
|
1.222,13
|
1.260,02
|
1.297,91
|
1.326,98
|
Operatore di 4° Categoria
|
1.128,12
|
1.163,09
|
1.198,07
|
1.224,26