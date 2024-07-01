01 luglioCASE DI CURA (ANPIT CISAL)
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
CCNL del 26-07-2024 - Articolo 267 - Disciplina Speciale - Titolo LIV - Trattamento economico contrattuale ACCR del 28-06-2024 - Articolo 2
Adempimento
Tab. 1b) - Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

Liv.

P.B.N.C.M.

giugno 2024

1.7.2024

1.1.2025

1.7.2026

1.1.2027

Dirigente

3.339,60

3.791,73

3.909,28

4.026,84

4.115,38

Quadro(ex QA1)

2.116,00

2.402,47

2.476,96

2.551,44

2.607,29

A1 (ex A2)

1.840,00

2.089,11

2.153,88

2.218,64

2.266,58

A2 (ex A3)

1.610,00

1.827,97

1.884,64

1.941,31

1.983,36

B1

1.472,00

1.671,29

1.723,10

1.774,91

1.814,28

B2

1.334,00

1.514,60

1.561,56

1.608,52

1.643,50

C1

1.196,00

1.357,92

1.400,02

1.442,12

1.474,42

C2

1.104,00

1.253,46

1.292,33

1.331,19

1.360,29

D1

1.012,00

1.149,01

1.184,63

1.220,25

1.247,00

D2

920,00

1.044,55

1.076,94

1.109,32

1.133,71

 
Tab. 1c) - Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per gli Operatori di Vendita

Liv.

P.B.N.C.M.

1.7.2024

1.1.2025

1.7.2026

1.1.2027

Operatore di 1° Categoria

1.504,16

1.550,79

1.597,42

1.632,85

Operatore di 2° Categoria

1.363,14

1.405,40

1.447,67

1.479,15

Operatore di 3° Categoria

1.222,13

1.260,02

1.297,91

1.326,98

Operatore di 4° Categoria

1.128,12

1.163,09

1.198,07

1.224,26

 
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