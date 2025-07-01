01 luglioAEROPORTI (TRASPORTO AEREO) - Gestori Aeroportuali
IstitutoMinimi retributivi
Riferimenti
CCNL del 04-06-2025 - Articolo G20 - Parte Specifica: Gestori Aeroportuali
Adempimento

Liv.

Par.

Minimi attuali

Dall’1.7.2025

Dall’1.7.2026

Dall’1.7.2027

Delta su minimi attuali

1S

270

1.852,38

2.005,78

2.097,82

2.174,53

322,15

1

245

1.680,87

1.820,06

1.903,58

1.973,18

292,31

2A

224

1.536,79

1.664,05

1.740,42

1.804,05

267,26

2B

210

1.440,75

1.560,05

1.631,64

1.691,30

250,55

3

195

1.337,84

1.448,62

1.515,09

1.570,49

232,65

4

176

1.207,47

1.307,47

1.367,47

1.417,47

210,00

5

166

1.138,88

1.233,18

1.289,77

1.336,93

198,05

6

156

1.070,28

1.158,89

1.212,08

1.256,39

186,11

7

140

960,49

1.040,03

1.087,76

1.127,53

167,04

8

126

864,46

936,03

978,98

1.014,78

150,32

9

100

686,07

742,88

776,97

805,38

119,31

I minimi tabellari mensili sono comprensivi degli importi relativi ai 103 punti dell'indennità di contingenza conglobati ai sensi e con le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 4.2.1975 e dall'Accordo Aigasa del 12.3.1975 nonché degli importi relativi agli ulteriori 34 punti dell'indennità di contingenza maturati fino al 31.1.1977, conglobati con le medesime modalità.
PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ