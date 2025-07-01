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Liv.
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Par.
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Minimi attuali
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Dall’1.7.2025
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Dall’1.7.2026
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Dall’1.7.2027
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Delta su minimi attuali
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1S
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270
|
1.852,38
|
2.005,78
|
2.097,82
|
2.174,53
|
322,15
|
1
|
245
|
1.680,87
|
1.820,06
|
1.903,58
|
1.973,18
|
292,31
|
2A
|
224
|
1.536,79
|
1.664,05
|
1.740,42
|
1.804,05
|
267,26
|
2B
|
210
|
1.440,75
|
1.560,05
|
1.631,64
|
1.691,30
|
250,55
|
3
|
195
|
1.337,84
|
1.448,62
|
1.515,09
|
1.570,49
|
232,65
|
4
|
176
|
1.207,47
|
1.307,47
|
1.367,47
|
1.417,47
|
210,00
|
5
|
166
|
1.138,88
|
1.233,18
|
1.289,77
|
1.336,93
|
198,05
|
6
|
156
|
1.070,28
|
1.158,89
|
1.212,08
|
1.256,39
|
186,11
|
7
|
140
|
960,49
|
1.040,03
|
1.087,76
|
1.127,53
|
167,04
|
8
|
126
|
864,46
|
936,03
|
978,98
|
1.014,78
|
150,32
|
9
|
100
|
686,07
|
742,88
|
776,97
|
805,38
|
119,31
01 luglioAEROPORTI (TRASPORTO AEREO) - Gestori Aeroportuali
IstitutoMinimi retributivi
Adempimento
I minimi tabellari mensili sono comprensivi degli importi relativi ai 103 punti dell'indennità di contingenza conglobati ai sensi e con le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 4.2.1975 e dall'Accordo Aigasa del 12.3.1975 nonché degli importi relativi agli ulteriori 34 punti dell'indennità di contingenza maturati fino al 31.1.1977, conglobati con le medesime modalità.
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