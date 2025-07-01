Adempimento

Liv. Par. Minimi attuali Dall’1.7.2025 Dall’1.7.2026 Dall’1.7.2027 Delta su minimi attuali 1S 270 1.852,38 2.005,78 2.097,82 2.174,53 322,15 1 245 1.680,87 1.820,06 1.903,58 1.973,18 292,31 2A 224 1.536,79 1.664,05 1.740,42 1.804,05 267,26 2B 210 1.440,75 1.560,05 1.631,64 1.691,30 250,55 3 195 1.337,84 1.448,62 1.515,09 1.570,49 232,65 4 176 1.207,47 1.307,47 1.367,47 1.417,47 210,00 5 166 1.138,88 1.233,18 1.289,77 1.336,93 198,05 6 156 1.070,28 1.158,89 1.212,08 1.256,39 186,11 7 140 960,49 1.040,03 1.087,76 1.127,53 167,04 8 126 864,46 936,03 978,98 1.014,78 150,32 9 100 686,07 742,88 776,97 805,38 119,31

I minimi tabellari mensili sono comprensivi degli importi relativi ai 103 punti dell'indennità di contingenza conglobati ai sensi e con le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 4.2.1975 e dall'Accordo Aigasa del 12.3.1975 nonché degli importi relativi agli ulteriori 34 punti dell'indennità di contingenza maturati fino al 31.1.1977, conglobati con le medesime modalità.